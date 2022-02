2K veröffentlichte den allerersten WWE 2K22 Ringside Report, was eine Videoserie ist, in der Einblicke in Spielelemente, Spielmechaniken und mehr gegeben werden. Das Video zum Ringside Report 1 präsentiert anhand des Gameplays von WWE 2K22 einige der Neuerungen, die die Reihe noch schlagkräftiger machen.

Creative Director Lynell Jinks, Art Producer Christina Diem Pham, Principal Designer Jason Vandiver, Senior Producer Jonathan Rivera und Senior Designer Derek Donahue kommentieren ein komplettes, mehr als neun Minuten langes WWE 2K22-Match, in dem der Cover-Superstar Rey Mysterio gegen den Aufsteiger Damian Priest antritt.

Dabei zeigt das Team von Visual Concepts:

Neue dynamische Animationen beider Superstars im Ring, die erst durch die neu programmierte Gameplay-Engine möglich werden. Die Superstars lassen sich leichter und direkter steuern und ihre Bewegungen gehen fließender und präziser ineinander über.

Die überarbeitete Beleuchtungs-Engine, die alle Details der Superstars hervorhebt und sie so realistisch wie nie zuvor aussehen lässt.

Eine verbesserte Objektphysik, die im Match für unerwartete Momente sorgt. Kendo-Stöcke splittern, Tische und Eckbarrikaden brechen dynamisch zusammen, was das Matcherlebnis noch authentischer macht.

Strategische Defensivbefehle wie Blocken, Ausweichen und Breaker.

Am 11. März wird das Spiel erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung