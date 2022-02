2K ermöglicht euch vieles, so wurde auch der erste Gameplay-Trailer zu WWE 2K22 veröffentlicht, der euch erste Einblicke in dem verschiedene WWE-Superstars und -Legenden ihren Gegnern so richtig geben.

Die Fans erleben dank der neu designten Gameplay-Engine beeindruckende Grafiken, knackige neue Animationen, neue Spielmodi wie MeinGM und mehr.

Am 11. März wird das Spiel erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung