Das neue Fitnessgame von Voxler und Exkee namens Let's Get Fit eignet sich genau für Sportanfänger und echte Gym Sharks.

Vier verschiedene Trainer und detaillierte Tutorials helfen neuen Spielern bei den ersten Schritten zu mehr Fitness und bieten erfahrenen Sportlern Abwechslung abseits des Gyms. Egal ob das letzte Training also schon eine Weile her ist oder man das Fitness-Studio gegen das eigene Wohnzimmer tauschen möchte – Let’s Get Fit hat das richtige Workout parat!

Motion Tracking für optimales Training

Um das Beste aus dem Training herauszuholen befestigt man die Joy-Con Controller mit den Sportgurten an Armen oder Beinen. So hilft das präzise Motion Tracking von Let's Get Fit den Spielern, die Übungen korrekt auszuführen.

Mehr Motivation mit dem online Leaderboard

Nichts ist besser als ein bisschen Wettbewerb, um die Motivation zu steigern! Das online Leaderboard zeigt, wie andere Spieler mit Let’s Get Fit trainieren. Außerdem im Spiel integriert: Ein Kalender, der dabei hilft einen Trainingsplan zu erstellen und Fitnesseinheiten zu planen – der Grundstein für ein regelmäßiges Training und eine effiziente Fitness-Routine!

Quelle: Pressemitteilung