Square Enix freut sich anzukündigen, dass das preisgekrönte Life is Strange 2 für die Nintendo Switch am 02. Februar veröffentlicht wird. Das Adventure ist zum ersten Mal unterwegs auf Nintendo Switch spielbar und kann ab sofort im Nintendo eShop vorbestellt werden.

Life is Strange 2 ist ein narratives Abenteuer, in dem die Entscheidungen der Spieler*innen sowohl die Story als auch die Charaktere beeinflussen. Man schlüpft in die Rolle des sechzehnjährigen Sean Diaz, ein normaler Teenager, der in einem Vorort von Seattle aufwächst. Nachdem ein traumatischer Vorfall die telekinetischen Kräfte seines jüngeren Bruders Daniel entfesselt, ist er gezwungen, sein Zuhause zu verlassen und vor der Polizei zu flüchten. Als älterer Bruder trägt er auf der Reise durch die USA und Richtung Mexiko allein die Verantwortung – nicht nur für Daniels Sicherheit, Zuflucht und Wohlergehen, sondern auch dafür, wie er seine Kräfte einsetzt.

Auf dieser Reise treffen Spieler*innen auf neue, interessante, und manchmal gefährliche Menschen und Situationen, wenn sie Wege abseits ausgetretener Pfade betreten. Besitzer*innen der Nintendo Switch können nun ebenfalls das Abenteuer der beiden Diaz-Brüder erleben – die Entscheidungen, die sie auf dieser Reise treffen, bestimmen das Schicksal von Sean und Daniel.

Life is Strange 2 kann ab sofort im Nintendo eShop vorbestellt werden und erscheint am 2. Februar 2023.

