Am Dienstag hat Square Enix den neusten Teil der von Kritikern gefeierten Life is Strange-Reihe für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die Rede ist natürlich von Life is Strange: True Colors.

Die Switch-Version wurde speziell für die Nintendo-Plattform angepasst. Das Entwicklerteam hatte es sich als Ziel gesetzt, das bestmögliche Erlebnis mit optimierter Grafik und optimierter Performance zu liefern. Dies umfasst viele technische Änderungen am Spiel, darunter die vollständige Überarbeitung aller Charaktermodelle, jeglicher Umgebungsobjekte sowie eine komplette Anpassung der Beleuchtung. So können Spieler*innen vollkommen in das übernatürliche Mysterium eintauchen, das kürzlich mit dem Golden Joystick für "Best Storytelling“ ausgezeichnet wurde.

Als ihr Bruder bei einem verdächtigen Unfall ums Leben kommt, muss Alex ihre unberechenbare und übernatürliche Kraft akzeptieren, um die Wahrheit hinter dem Vorfall zu erfahren und die dunklen Geheimnisse aufzudecken, die in der idyllischen Kleinstadt verborgen liegen. Die emotionale Reise, Kraft und Zukunft von Alex Chen liegen dabei in den Händen der Spieler*innen.

Beim Spiel handelt es sich um den ersten Ableger der Reihe mit deutscher Sprachausgabe. Alex Chen wird von Lin Gothoni gesprochen, während Nick Forsberg ihrem Bruder Gabe seine Stimme leiht. Steph, bekannt aus Before the Storm, wird von Ronja Peters verkörpert. Darüber hinaus übernimmt die Schauspielerin Lisa Vicari die Rolle der Riley, der liebenswürdigen Enkelin der örtlichen Blumenhändlerin, und der bekannte YouTuber und Streamer Gronkh spricht den warmherzigen Polizisten Pike.

Das Spiel gibt es für die Nintendo Switch im Nintendo eShop. Die Einzelhandelversion erscheint am 25. Februar 2022. Aber der Titel ist auch für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung