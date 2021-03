Die preisgekrönte und meistverkaufte Monster Hunter-Serie erreicht heute mit der neusten Veröffentlichung von Monster Hunter Rise ein neuen Höchststand. Nach dem Blockbuster-Erfolg von Monster Hunter: World und seiner massiven Iceborne-Erweiterung wird die neueste Ausgabe des Action-RPG-Franchise euch weiterhin verteidigen.

Jäger können diese Herausforderungen alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern im lokalen oder kooperativen Online-Spiel bewältigen und gleichzeitig die Vielseitigkeit des Nintendo Switch-Systems nutzen, mit dem sie überall, jederzeit und mit jedem jagen können!

Um den drohenden Amoklauf zu überwinden, müssen die Jäger von Kamura die neuen Palamute-Jagdgefährten und die Greifmechanik "Wirebug“ einsetzen, wenn sie sich auf den actiongeladenen Kampf der Serie einlassen. Die "Canyne" Palamute-Begleiter unterstützen gemeinsam mit den Serienfavoriten "Felyne" Palicoes die Spieler auf der Jagd. Palamutes verleihen nicht nur jedem Kampf ihre beträchtlichen Offensivfähigkeiten, sondern können auch Jäger auf dem Rücken tragen, um flüchtende Monster schnell zu jagen und die offenen Karten zu durchqueren. Wirebugs hingegen ermöglichen es Jägern, sich während einer Jagd flink in jede Richtung festzuhalten, und können mit jedem der 14 Waffentypen kombiniert werden, um einzigartige "Seidenbindungsangriffe“ zu erzielen. Wenn Monster mit diesen neuen Angriffen beschädigt werden, sind sie anfällig für die neue "Wyvern-Reittechnik“, mit der Spieler vorübergehend die Kontrolle über ein Monster übernehmen können und während einer Jagd spektakuläre Kampfsequenzen erzielen.



Wenn Ihr die fünf weitläufigen Gebiete wie die Schreinruinen, den überfluteten Wald und die Sandy Plains nicht erkunden, können sie in dem neuen Monster Rampage-Questtyp, der in Monster Hunter Rise eingeführt wurde, auch gegen Horden massiver Monster kämpfen. Bei diesen Quests müssen Jäger mit den Bürgern des Dorfes Kamura zusammenarbeiten, um ihre Verteidigungsanlagen vorzubereiten und die Barrikaden der Festung vor Wellen eindringender Monster zu schützen, einschließlich aller Apex-Monster, die während der Belagerung eintreffen könnten. Zusätzlich zum neuen Spielmodus führt Monster Hunter Rise auch neue "Switch Skills“ für jede Waffe ein, während die Jäger das Spiel durchlaufen. Durch Austauschen dieser neuen Fähigkeiten gegen vorhandene Seidenbindung oder regelmäßige Angriffe können die Spieler alle neuen Combos und Strategien erstellen, die ihrem bevorzugten Spielstil entsprechen.



Monster Hunter Rise wird auch neue Funktionen enthalten, um die Zusammenarbeit mit anderen zu verbessern. Die dynamische Schwierigkeitsstufe für den Mehrspielermodus wird automatisch angepasst, wenn neue Spieler eine Hub-Quest betreten und verlassen. Mit der neuen Funktion "Hunter Connect“ könnt ihr Tags mit euren Zielen und eurem Spielstil erstellen, nach anderen Spielern mit denselben Tags suchen oder Freunde zu Tags einladen, denen sie beigetreten sind. Nach Abschluss einer Quest im Mehrspielermodus können die Spieler auch die anderen Jäger in ihrer Gruppe mögen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich beim Matchmaking zu finden.



Wie bei früheren Serieniterationen wird Monster Hunter Rise eine robuste kostenlose Unterstützung nach dem Start bieten. Das erste kostenlose Titel-Update wurde bereits für Ende April angekündigt und wird eine Reihe neuer Monster enthalten, darunter den zurückkehrenden Fanfavoriten Chameleos, einen skurrilen Elder Dragon, der gerne Unheil anrichtet, bevor er spurlos verschwindet. Der Start-Trailer bestätigte auch, dass Apex Rathalos im Rahmen von Titel-Update 1 eintreffen wird. Weitere Informationen zu diesem und anderen Titel-Updates werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.



Monster Hunter Rise gibt es für die Nintendo Switch. Anfang 2022 wird es auch für den PC erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung