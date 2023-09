Aufbauen kann wirklich jeder, aber etwas abrei├čen, was andere aufgebaut haben ist nicht wirklich einfach, aber genau in diese Richtung geht das Spiel Abriss: build to destroy was von Randwerk Games entwickelt worden ist. Wir haben auf der gamescom einen kleinen Einblick in das Spiel werfen k├Ânnen.

Das Spiel ist ein Physik-Zerst├Ârungs-Puzzlespiel in stilvollen surreal-futuristischen Welten. Ihr errichtet darin komplexe Konstruktionen und

lassen sie in definierte Ziele krachen. W├Ąhrend Level um Level zerst├Ârt wird, schaltet man neue Konstruktionen sowie Teile frei und zerlegt die digital-brutalistischen Stadtlandschaften. Den einzigartigen abstrakten Stil des Spiels bezeichnet das Entwicklerteam als Mainboard Brutalism. Er ist inspiriert von den surrealistischen Werken der K├╝nstler Zdzis┼éaw Beksi┼äski und Hans Rudolf Giger sowie den deutschen Pionieren der elektronischen Musik und der konstruktivistischen und brutalistischen Architektur.

Ab und zu kann man auch schon mal in Gr├╝beln kommen, denn einfach sind einige Level nicht um diese wirklich perfekt zu meistern. Man muss nat├╝rlich ein bisschen Physik-Wissen haben, aber kann nat├╝rlich auch einfach probieren, bis man auf die L├Âsung des Levels kommt.

Das Spiel befindet sich aktuell bereits schon im Steam Early Access.