In den letzten Monaten hat sich das Entwicklerteam viel Zeit genommen, um das Feedback der Spieler aus der zweiten Closed-Beta zum kommenden Drachenreiter-Flugkampf-Spiel zu analysieren. Die Rede ist nat├╝rlich von Century: Age of Ashes.

"Mehr als 200.000 Spieler haben sich w├Ąhrend unserer zweiten Closed-Beta auf Steam eingeloggt. Es war fantastisch, wir hatten eine Menge gro├čartiges Feedback, und wir k├Ânnen euch nicht genug f├╝r eure Hilfe danken! Wir haben mit dem Team beschlossen, vor der Ver├Âffentlichung einige ├änderungen am Spiel vorzunehmen. Wir entwickeln ein Spiel, bei dem wir die Community mit einbeziehen wollen, deshalb haben wir diese zus├Ątzliche Zeit genutzt, um es zu optimieren und neue Features hinzuzuf├╝gen, um die uns unsere Fans gebeten haben", so Pascal Barret, Art Director und Studio Manager von Playwing Bordeaux.

Die Spieler werden sich freuen zu erfahren, dass Playwing einige neue Features f├╝r Century: Age of Ashes bereith├Ąlt. Baby-Drachen waren einer der h├Ąufigsten Spielerw├╝nsche w├Ąhrend der beiden Closed-Beta-Phasen, und Playwing freut sich, nun einen Vorgeschmack darauf geben zu k├Ânnen.

Century: Age of Ashes erm├Âglicht es den Spielern, w├Ąhrend der Closed-Beta zwei Spielmodi zu erkunden: Gates of Fire und Carnage. Gates of Fire ist ein einzigartiger Modus, in dem zwei Teams um den Besitz der Flagge k├Ąmpfen! Der Modus Carnage ist ein 6v6-Deathmatch mit speziellen Power-Ups, die in der Arena erscheinen und mit denen den Gegnern ordentlich eingeheizt werden kann. Diese beiden Spielmodi werden bei der Ver├Âffentlichung des Spiels verf├╝gbar sein, zusammen mit einem brandneuen Spielmodus mit dem Codenamen "Spoils of WarÔÇť! Playwing Bordeaux hat noch nichts dar├╝ber verraten, wird aber in K├╝rze mehr Informationen dazu enth├╝llen. Dieser neue Spielmodus wird den Spielern eine v├Âllig neue Art des Gameplays bieten, teambasiert und mit vielen taktischen Optionen. Um diese neue Erfahrung voll auszusch├Âpfen, wird es f├╝r den "Spoils of WarÔÇť-Modus eine v├Âllig neue Karte geben.

Am 18. November erscheint das Spiel Free-to-Play f├╝r den PC.

Quelle: Pressemitteilung