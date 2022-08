Das dreik├Âpfige Entwicklerteam PeDePe und die erfahrenen Veteranen von Aerosoft sind stolz ihr n├Ąchsten Projekt vorzustellen. Es geht um die Meister der Bussimulation und damit dem Spiel: City Bus Manager!

Der Tycoon gibt den Spielern die Kontrolle ├╝ber Busrouten ├╝berall auf der Welt zu erstellen und auch zu managen.

City Bus Manager l├Ąsst euch in die Rolle eines Betriebshofmanagers schl├╝pfen: Errichte und verbessere dein eigenes Busunternehmen in jeder beliebigen Stadt auf der ganzen Welt, und zwar mit echten Kartendaten von OpenStreetMap. ├ťbernehmt die Verantwortung f├╝r bestehende Routen, verbessert sie und leitet den Verkehr zu wichtigen Hotspots und Sehensw├╝rdigkeiten. Legt verl├Ąssliche Fahrpl├Ąne und Ticketpreise fest, halten eure Busse sauber, eure Mitarbeiter besch├Ąftigt und eure Fahrg├Ąste gl├╝cklich!

Durch die Verwendung von realen Daten zur Simulation des Fahrgastverhaltens und der Fahrtzeiten auf der Strecke kennen die Spieler die Bed├╝rfnisse ihrer Kunden genau. Und mit einer F├╝lle von Busdepot-Geb├Ąuden und -R├Ąumen, die f├╝r den Bau zur Verf├╝gung stehen, von Garagen und Waschstationen bis hin zu K├╝chen und Toiletten f├╝r die Mitarbeiter, liegt es in Ihren H├Ąnden, das f├╝hrende Busunternehmen der Stadt zu werden!

Wesentliche Merkmale:

Spielen Sie in jeder Stadt weltweit (au├čer China)

Echte Satellitendaten, Bushaltestellen und POIs von OpenStreetMap

Erstellen Sie Ihre eigenen Routen in Ihrer Stadt

Verfolgen Sie Ihre Busse live mit realistischem Fahrgastaufkommen und Routenplan

Bauen Sie Ihr eigenes Depot

Warten Sie Ihre Busse mit Ersatzteilmanagement, Wasch- und Reparaturstationen

20 verschiedene Busmodelle (einschlie├člich benutzerdefinierter Umgestaltungen)

Verwalten Sie Ihre Mitarbeiter und stellen Sie zuverl├Ąssiges und erfahrenes Personal ein

Service Center mit Ticketverkauf

Fahrgast-Feedback und Bewertungen

Umfangreicher Techtree

"Nach sieben Jahren Erfahrung hatten wir das Gef├╝hl, dass es an der Zeit war, uns etwas Gr├Â├čeres vorzunehmen. Wir wollten ein Spiel schaffen, das unsere Erwartungen ├╝bertrifft und das sowohl Fans von Simulationen als auch Neulinge spielen und lieben k├Ânnen", sagt Niklas Polster, Mitbegr├╝nder von PeDePe. "Deshalb sind wir stolz darauf, als drei Br├╝der, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, der Welt endlich den City Bus Manager zu pr├Ąsentieren. Haltet eure Tickets bereit!"

"PeDePe hat in der Vergangenheit immer wieder gro├čartige Add-Ons zu unseren Simulationsspielen geliefert, so dass es der logische n├Ąchste Schritt war, dem Team die M├Âglichkeit zu geben, ihr erstes komplettes Indie-Game-Projekt zu entwickeln", so Maarten Janello, Produktmanager bei Aerosoft. "Es war ein echtes Vergn├╝gen, die Entwicklung des City Bus Managers zu verfolgen, und wir k├Ânnen es kaum erwarten, die Spieler einzubeziehen. Wir sind sehr neugierig darauf, was alle sagen werden!"

Der City Bus Manager soll noch in diesem Jahr f├╝r den PC erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung