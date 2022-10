Die Bussimulator-Experten von PeDePe und Aerosoft haben bekannt gegeben, dass der City Bus Manager am 10. November offiziell auf Steam im Early Access erscheinen wird mit einem einw├Âchigen Rabatt von 11 % auf den sp├Ąteren Preis von 27,99 Euro.

"City Bus Manager ist unsere bisher aufw├Ąndigste Ver├Âffentlichung. Wir haben ├╝ber zwei Jahre an allen Aspekten des Titels gearbeitet und k├Ânnen es kaum erwarten, dass die Spieler die Early-Access-Version in die H├Ąnde bekommen", sagt Niklas Polster, Mitbegr├╝nder von PeDePe.

"Das Team von PeDePe hat einen ausgesprochen interessanten und ehrgeizigen Titel entwickelt", sagt Maarten Janello, Product Manager bei Aerosoft. "Vor allem Gameplay-Tiefe und die Liebe zum Detail sind faszinierend ÔÇô man merkt deutlich, dass hier Bus-Liebhaber am Werk sind!"

├ťber das Spiel:

Im Bus-Tycoon errichten die Spieler von Grund auf ihren eigenen Betriebshof mitsamt Liniennetz ÔÇô und zwar an fast jedem beliebigen Ort der Welt (au├čer China). Durch die Verwendung von OpenStreetMap hebt PeDePe den Realismus auf ein ganz neues Level und erlaubt es den Spielern, die reale Welt als Map im Spiel zu verwenden. PeDePe hat auch die Bushaltestellen und Sehensw├╝rdigkeiten von OpenStreetMap integriert, so dass die Spieler ihre Routen entsprechend planen k├Ânnen. Ben├Âtigt das ├ľPNV-Netz in der eigenen Nachbarschaft ein Upgrade? Kann der ber├╝chtigte Personennahverkehr in Berlin verbessert werden, damit die Touristen problemlos alle beliebten Sehensw├╝rdigkeiten besuchen k├Ânnen?

Um das Fahrgastverhalten und die Fahrtzeiten zu simulieren, werden im City Bus Manager auch reale Verkehrsdaten genutzt. So setzen die Spieler ihre Busse dann ein, wenn sie am meisten gebraucht werden.

PeDePe hat besonderen Wert darauf gelegt, dass sich der Betriebshof und das Unternehmen wie das Eigentum der Spieler anf├╝hlen, daher k├Ânnen die Busdepots nach individuellen W├╝nschen gestaltet werden. Angehende Busunternehmer konzentrieren sich auf die Zufriedenheit und Bindung ihrer Mitarbeiter, den Komfort der Kunden, die Zuverl├Ąssigkeit der Fahrpl├Ąne, die L├Âhne, die Ticketpreise, die Sauberkeit der Busse und vieles mehr. Mit ├╝ber zwanzig verschiedenen Busmodellen und der M├Âglichkeit, die Busse nach Belieben neu zu lackieren, k├Ânnen sich die Spieler richtig austoben und alles nach eigenem Geschmack anpassen. Mit Geschick setzen sich die Spieler als Hauptanbieter von ├Âffentlichen Verkehrsmitteln in ihrer Stadt durch. Wenn sie jedoch ihre Fahrpl├Ąne nicht einhalten k├Ânnen, werden sie mit unzufriedenen Kunden konfrontiert.

Quelle: Pressemitteilung