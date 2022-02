Die legend√§re Strategiespielserie kehrt zur√ľck und kombiniert intensive K√§mpfe mit neuen Strategieelementen in einer atemberaubende mediterranen Umgebung.

In Company of Heroes 3 können Spielerinnen und Spieler authentische neue Features wie die dynamische Kampagnenkarte und die vollständige taktische Pause erleben, um sich ihren Weg zum Sieg zu erkämpfen. In einem brandneuen Video erklären die Entwickler von Relic Entertainment, wie das Kampagnen-Gameplay in Company of Heroes 3 einen großen Sprung nach vorne macht - mit einem starken Fokus auf Wiederspielbarkeit.

Die neue dynamische Kampagnenkarte bietet ein "Sandbox"-√§hnliches Gameplay, das es Spielerinnen und Spielern erm√∂glicht, die gesamten Kriegsanstrengungen zu befehlen und ein einzigartiges Ma√ü an strategischer Auswahl zu erleben. Missionsdesigner David Milne erkl√§rt im Video, dass Relic die Missionen so gestaltet hat, dass jede Mission herausfordernd ist, aber auch immer abgeschlossen werden kann - unabh√§ngig davon, welche Fraktionen, Kompanien oder Einheiten man ausgew√§hlt hat. Die Entwickler verraten in dem Video zudem, dass Spielerinnen und Spieler epische historische Schlachten an ber√ľhmten Schaupl√§tzen erleben werden, w√§hrend sie auch die kleineren, unerz√§hlten Geschichten des Zweiten Weltkriegs entdecken k√∂nnen.

Noch in diesem Jahr wird das Spiel f√ľr den PC erscheinen.