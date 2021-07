Prime Matter und Dark Crystal Games haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Encased, dem kommenden isometrischen dystopischen Sci-Fi-RPG, das im Herbst erscheinen wird.

Der neue Trailer zeigt Szenen, Charaktere und Waffen aus allen drei Akten, inklusive noch nie zuvor gezeigten Materials aus den sp├Ąteren Teilen des Spiels, mit Fokus auf den vielen Gefahren und Herausforderungen, mit denen die Spieler in der verw├╝steten Landschaft konfrontiert werden.

In einem alternativen Jahr 1976 wird in der abgelegenen W├╝ste ein riesiges und unerkl├Ąrliches Artefakt "The Dome" entdeckt, das bis zum Rand mit erstaunlicher Technologie gef├╝llt ist, die die Menschheit um Hunderte von Jahren voranbringen k├Ânnte.

Ihr beginnt in einer von f├╝nf Disziplinen (Wissenschaft, Technik, Sicherheit, Management oder Str├Ąfling), die sich sowohl auf ihre anf├Ąnglichen Werte als auch auf ihre Spezialisierung auswirken und einzigartige Dialoge innerhalb des Spiels er├Âffnen (oder verhindern). Nach dem Betreten der Kuppel und dem Abschluss des ersten Levels ereignet sich ein Kataklysmus, der das, was einst die strahlende Hoffnung auf die Zukunft war, in eine trostlose Welt verwandelt, in der es nur noch ums ├ťberleben geht.

Ihr k├Ąmpft euch in taktischen, rundenbasierten K├Ąmpfen und erkunden das riesige ├ľdland, die Bunker und Siedlungen unter der Kuppel. Getroffenen Entscheidungen haben langfristige Konsequenzen und es gilt, Anomalien zu vermeiden, w├Ąhrend man sich auf die Suche nach mysteri├Âsen Artefakten begibt. Lautloses Vorgehen macht sich bezahlt und der Charakter, inklusive der Waffen, sollte regelm├Ą├čig verbessert werden, um den stetigen Bedrohungen Stand halten zu k├Ânnen.

W├Ąhrend seiner Reise unter der Kuppel trifft der Hauptcharakter auf Fraktionen, die um die Vorherrschaft k├Ąmpfen. Jede von ihnen hat eine andere Vorstellung von der Zukunft der Menschheit und dies wird einen grundlegenden Einfluss auf das Ende des Spiels nehmen.

Der Protagonist kann die Geschichte alleine durchspielen oder einzigartige Charaktere in seine Gruppe einladen. Zum Beispiel Yoko, ein Roboterkind auf der Suche nach seiner Identit├Ąt und sich selbst oder Sparrow, einen geheimnisvollen K├Ąmpfer f├╝r Gerechtigkeit sowie weitere unkonventionelle Helden.

Die Spielmechanik, zum Teil von B├╝chern wie Roadside Picnic inspiriert, wird RPG- und Survival-Fans gleicherma├čen ansprechen.

Das Spiel erscheint digital auf Steam f├╝r den PC.

Quelle: Pressemitteilung