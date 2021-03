Der Publisher Assemble Entertainment und der Entwickler Chaosmonger Studio haben die dritte Featurette vom Cyberpunk-Point-and-Click-Adventure Encodya ver├Âffentlicht. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure in einem d├╝steren Sci-Fi-Setting. Mitten in Neo Berlin 2062 leben das Waisenkind Tina und ihr Roboterw├Ąchter SAM-58.

In der dritten Entwickler-Featurette sehen wir wieder Chef-Entwickler und Filmproduzent Nicola Piovesan vom 1-Mann-Entwicklerstudio Chaosmonger Studio. Diesmal spricht er ├╝ber die Urspr├╝nge von ENCODYA. Nach ENCODYA und Robot Will Protect You zieht Piovesan sein Fazit und vergleicht Videospielentwicklung mit Filmproduktion. Dabei f├╝hrt er die Zuschauer durch den spannenden Prozess, wie man einen zutiefst pers├Ânlichen Film erschafft und anschlie├čend in eine interaktive Welt glaubw├╝rdig ├╝bertr├Ągt.

Encodya gibt es bereits f├╝r den PC auf Steam und GOG f├╝r 24,99 Euro.

