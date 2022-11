Vile Monarch und Ravenscourt haben bekannt gegeben, dass nach harter Arbeit, langen N├Ąchten, fr├╝hen Morgen, mehr als nur ein paar Herausforderungen und einen Streit dar├╝ber, ob Polen oder Gro├čbritannieren die besten Obstkuchen herstellt. Die Rede ist von Floodland - ein postkatastrophales Survival-St├Ądtebau-Spiel.

Um diese Errungenschaft zu feiern, hat das Team von Vile Monarch einen Launch-Trailer auf YouTube ver├Âffentlicht.

Der unkontrollierte Klimawandel bedeutet, dass die Erde jetzt eisfrei ist - und der katastrophale Anstieg des Meeresspiegels hat das Land ├╝berflutet, so dass die K├╝stenst├Ądte an die Ozeane verloren gegangen sind und die St├Ądte im Landesinneren jetzt ein sumpfiger Morast aus rostenden Autos und verfallenden Geb├Ąuden sind.

Die Spieler beginnen am Rande einer ├╝berschwemmten Stadt und m├╝ssen ihre kleine Gruppe von Nomaden anf├╝hren, um die Gesellschaft von Grund auf wieder aufzubauen. Dazu erkunden sie die ├ťberreste der ├╝berschwemmten Stadt, suchen dort nach Hinweisen auf Ressourcen, erlernen grundlegende Fertigkeiten in Landwirtschaft und Fischerei und verwandeln eine Gruppe von Nachz├╝glern, die in Zelten in einem Sumpf leben, in eine bl├╝hende Stadt.

Die Spieler tun dies, indem sie neue Geb├Ąude errichten und ausbauen, alte Geb├Ąude umfunktionieren und "neue" Technologien erforschen (oder alte Technologien neu erlernen), um die zahlreichen Herausforderungen zu meistern, denen sie sich stellen m├╝ssen.

Aber Menschen sind Menschen, und je gr├Â├čer ihre Siedlung wird - und je mehr Einwohner sie hat - desto gr├Â├čer ist die Wahrscheinlichkeit, dass gesellschaftliche Probleme auftauchen, was bedeutet, dass sie m├Âglicherweise mit den gleichen Problemen konfrontiert werden wie in der alten Welt.

Die Frage ist, wie sie Ihre Clans f├╝hren werden. Werden sie den Rest der Menschheit vereinen oder werden sie sich f├╝r Spaltung und Isolation entscheiden? So oder so, sie werden die Gesellschaft von morgen gestalten.

Floodland gibt es f├╝r den PC auf Steam f├╝r 29,99 Euro.

Quelle: Pressemitteilung