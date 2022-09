Vile Monarch und Ravenscourt sind stolz darauf, euch das Spiel Floodland vorzustellen. Das Spiel ist ein postkatastrophales Survival City Builder, das in den verw├╝steten Feuchtgebieten der Erde spielt.

Der Meeresspiegel der Welt steigt aufgrund der Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels und einer daraus resultierenden Kette von Katastrophen dramatisch an und st├╝rzt die Menschheit in ein neues dunkles Zeitalter.

Ein brandneuer Teaser, der heute ver├Âffentlicht wurde, gibt einen Einblick in die Ereignisse, die zu der Katastrophe f├╝hrten, die die Menschheit um Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren zur├╝ckwarf.

Das Spiel wird vom polnischen Studio Vile Monarch entwickelt, das von Kacper Kwiatkowski und Grzegorz Mazur gegr├╝ndet wurde, die beide an "This War of Mine" mitgearbeitet haben.

"Grzegorz und ich kamen auf die Idee f├╝r Floodland, als wir ├╝ber Konventionen diskutierten, die in Spielen unerforscht sind - eine davon ist die 'ausgewachsene und realistische Post-Apokalypse'; mit Beispielen in anderen Medien wie The Road, Children of Men oder sogar The Walking Dead; in Spielen k├Ąme The Last of Us am n├Ąchsten", so Kwiatkowski.

"Es erschien uns besonders zeitgem├Ą├č und wichtig, diese Art von Geschichten zu nutzen, um die Herausforderungen der heutigen Welt zu diskutieren", f├╝gte er hinzu.

Die Spieler beginnen am Rande einer ├╝berschwemmten Stadt und m├╝ssen ihre kleine Gruppe von Nomaden anf├╝hren, um die Gesellschaft von Grund auf wieder aufzubauen. Dazu erkunden Sie die ├ťberreste der ├╝berschwemmten Stadt, suchen dort nach Hinweisen auf Ressourcen, erlernen grundlegende Fertigkeiten in Landwirtschaft und Fischerei und verwandeln eine Gruppe von Nachz├╝glern, die in Zelten in einem Sumpf leben, in eine bl├╝hende Stadt.

Die Spieler tun dies, indem sie neue Geb├Ąude errichten und ausbauen, alte Geb├Ąude umfunktionieren und "neue" Technologien erforschen (oder alte Technologien neu erlernen), um die zahlreichen Herausforderungen zu meistern, denen sie sich stellen m├╝ssen.

Aber Menschen sind Menschen, und je gr├Â├čer ihre Siedlung wird - und je mehr Einwohner sie hat - desto gr├Â├čer ist die Wahrscheinlichkeit, dass gesellschaftliche Probleme auftauchen, was bedeutet, dass sie m├Âglicherweise mit den gleichen Problemen konfrontiert werden wie in der alten Welt.

Die Frage ist, wie sie Ihre Clans f├╝hren werden. Werden sie den Rest der Menschheit vereinen oder werden sie sich f├╝r Spaltung und Isolation entscheiden? So oder so, sie werden die Gesellschaft von morgen gestalten.

"Wir sind der festen ├ťberzeugung, dass Spiele in der Lage sind, ├╝ber wichtige Themen zu sprechen - aber da sie interaktiv sind, haben sie gegen├╝ber anderen Medien den Vorteil, dass sie sich nicht darauf beschr├Ąnken m├╝ssen, eine Botschaft zu vermitteln.

Das Ziel von Floodland ist es nicht, zu predigen, sondern Entscheidungen, Konsequenzen und das Konzept der Verantwortung aus verschiedenen Blickwinkeln zu erforschen", f├╝gt Herr Kwiatkowski hinzu.

Am 15. November erscheint das Spiel auf Steam.

Quelle: Pressemitteilung