Lange habt ihr darauf gewartet, aber seit Dienstag ist es soweit, dass ihr Have a Nice Death als Early Access auf Steam spielen könnt. Das Fordert euch heraus, die Rolle des Todes übernehmen, CEO von Death Incorporated, ein riesiges Megaunternehmen, das für die Bearbeitung von Seelen im Jenseits zuständig ist.

Das Entwicklerteam bei Magic Design Studios, Indie-Entwickler aus Montpellier, hat hart daran gearbeitet, das Spiel für den Early Access vorzubereiten, damit Millionen von Spielern weltweit das schnelle Hack’n’Scythe-Abenteuer zum allerersten Mal erleben können. Ab heute haben Spielerinnen und Spieler Zugang zu den ersten vier Abteilungen des weitläufigen Unterweltunternehmens. Neue Welten, Gegner, Waffen, Flüche und Zauber werden im Verlauf des Early Access hinzugefügt werden.

"Dies ist ein großer Moment für unser Team hier bei Magic Design", sagte Simon Dutertre, Lead Game Designer bei Magic Design Studios. "Was als schnelle Skizze des Todes begann, hat sich in ein vollständiges Universum verwandelt, das in der Unterwelt spielt und das ist nur der Anfang! Wir können es kaum erwarten, dass Spieler Have a Nice Death spielen, damit wir Feedback sammeln können, um das Spiel weiterzuentwickeln."

Die Early-Access-Phase ist wichtig für die Entwicklung eines Spiels und Magic Design Studios möchte während dieser Zeit eng mit der Community zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie das Spielerlebnis von Have a Nice Death verbessert werden kann. Das erste große Inhaltsupdate des Roguelikes ist im April geplant und wird neue Endgame-Inhalte, Minibosse und mehr vorstellen.

Have a Nice Death ist ein entzückend finsteres Action-Roguelike-Abenteuer, das die Spielenden herausfordert, die Rolle des Todes zu übernehmen, der Leiter des Unterweltunternehmens, das für die Bearbeitung von Seelen im Jenseits zuständig ist. Bewaffnet mit einem tödlichen Arsenal aus Waffen, Flüchen und Zaubern, werden die Spielerinnen und Spieler durch die prozedural generierten Etagen des Unternehmens wandern, um ungehorsame Abteilungsleiter zu jagen, die die Erde für verlorene Seelen verwüstet haben. Diese Bosse, auch bekannt als Plagegeister, werden nicht friedlich aufgeben und mehrere Anläufe der Spielenden benötigen, um sie zu besiegen.

Das Spiel gibt es im Early Access auf Steam für einen Preis von 14,99 Euro.

Quelle: Pressemitteilung