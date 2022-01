Perfect World und Magic Design Studios haben bekannt gegeben, dass das neue 2D-Action-Roguelite Have a Nice Death am 08. März in den Early Access auf Steam starten wird.

Have a Nice Death lädt euch dazu ein, die Rolle des CEOs von Death Incoporated, dem Tod, zu übernehmen und die Mitarbeiter wieder unter Kontrolle zu bringen.

Have a Nice Death ist ein handgezeichnetes 2D-Action-Roguelite, in dem Spieler die Rolle des Todes übernehmen, Gründer und CEO von Death Incorporated, eine riesige Unterweltorganisation, die für die Bearbeitung von Seelen im Jenseits verantwortlich ist. Als oberster Firmenleiter werden sie die schaurigen aber charmanten, prozedural generierten Abteilungen des Firmenhauptsitzes erkunden, um die abtrünnigen Mitarbeiter zu fassen und zu rehabilitieren, die den Firmenvorsatz ignoriert und viel zu viele Seelen von der Erde geschnappt haben. Die Abteilungschefs – auch bekannt als Plagegeister – und ihre Lakaien unter Kontrolle zu bekommen, ist allerdings eine schwierige Aufgabe, die mehrere Anläufe benötigen wird. Zum Glück haben Spieler ein Arsenal an Waffen, Zaubern und Spezialfähigkeiten, um die Arbeit zu erledigen. Have a Nice Death wird von Perfect World Entertainment veröffentlicht und von Magic Design Studios entwickelt, und wird am 8. März im Early Access auf Steam (Early-Access-Preis: 14,99 €) und später auf Valves Steam Deck erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung