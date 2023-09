Auf der gamescom hatten wir die Gelegenheit Hellbreach Vegas zu spielen. Das Spiel ist ein Roundsurvival FPS-Spiel wo es darum geht zu ├ťberleben. Die Gegner die in Wellen kommen, werden nicht st├Ąrker, aber es kommen immer mehr.

In dem Spiel stehen dir bis zu 22 Waffen zur Verf├╝gung. Bek├Ąmpfe D├Ąmonen mit einer frei ausw├Ąhlbaren Kombination aus modernen und futuristischen Waffen. Wenn du schon mal in Las Vegas bist, dann kannst du auch ein paar einarmigen Banditen die Hand sch├╝tteln. Setz dich an die "Win a Weapon"-Maschine, um eine Reihe von Waffen zu gewinnen, oder versuche dein Gl├╝ck bei "Spin a Boost" f├╝r m├Âgliche Power-Ups. Nicht zufrieden? Dann probiere doch mal die "Bag a Prize" oder "Rand a Bang" aus. Oder willst du nur ein paar gro├čartige Accessoires freischalten? Spiele an unserer "Pull-A-Skull"-Maschine und erh├Âhe m├Âglicherweise deine Gewinnauszahlung am Ende des Spiels.

Das Spiel bietet 4 verschiedenen Spielmodis: ├ťberleben, Gefangen, Royale und Waffenprofi. Im vierten Quartal soll das Spiel erscheinen f├╝r den PC.