Krieg ist ein unausweichlicher Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Und wenn ihr von Humandkind, versuchen, ein Imperium aufzubauen, kann der Tag kommen, an dem sie selber Truppen in die Schlacht f├╝hren m├Âchten, ├Ąhnlich wie Caesar oder Napoleon. In, dem kommenden rundenbasierten historischen Strategiespiel von Amplitude Studios, sind sie nicht nur der Herrscher und Entscheider ihres Imperiums, sondern auch derjenige, der die Kampfbefehle direkt erteilt. Die Kunst des Krieges gilt es zu meistern!

Feature Focus #10 "Art of WarÔÇť befasst sich mit einigen Grundlagen der Schlachten. Die Einheiten sind in Armeen zusammengefasst. Auf diese Weise k├Ânnen die Spieler viele der Einheiten effizient steuern, die dann direkt auf der Karte k├Ąmpfen. Sie haben die volle Kontrolle dar├╝ber, wo sich jede Einheit genau befindet, wo sie sich bewegt und was sie angreift. Dies bedeutet, dass sie das Gel├Ąnde voll ausnutzen k├Ânnen.

Das ist nat├╝rlich nur der Fall, wenn sich die Herrscher f├╝r den aktiven Kampf entscheiden. F├╝r diejenigen, die weniger an den Abl├Ąufen und Details des Krieges interessiert sind, wurde eine Schaltfl├Ąche zum automatischen Abwickeln einer Schlacht hinzugef├╝gt. Dies war nur eine von vielen Anfragen, die das Team von Amplitude Studios als Feedback w├Ąhrend ihrer bisherigen OpenDev-Gameplay-Szenarien erhalten hat, zu denen die Community eingeladen war und aktiv bei der Optimierung des Spiels helfen konnte.

Episode #10 "Art of WarÔÇť der Feature Focus-Serie informiert ├╝ber die Schlachten sowie die Anpassungen, die dank des wertvollen Feedbacks der Humankind-Community integriert werden.

{youtube}sNBxVWyblc0{/youtube}

Humankind erscheint im April 2021 f├╝r den PC.

Quelle: Pressemitteilung