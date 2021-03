Als das Team von Amplitude Studios den bevorstehenden historischen Strategietitel Humankind zum ersten Mal ankündigten, bezeichneten sie das Spiel als ihr Magnum-Opus und das Team meinte jedes Wort davon ernst. Die Resonanz auf das Spiel war bisher überragend: Die Community sehnt sich nicht nur nach dem Spiel, sondern war auch bei jeder Phase tief in die Entwicklung involviert. Doch nun wird das Spiel verschoben.

Chief Creative Officer und Studioleiter Romain de Waubert de Genlis richtet einige Worte an die Community und kommentiert die Gründe für die Verzögerung: "Es war aufregend zu sehen, wie die Community während der letzten OpenDev-Sessions Hand an das Spiel legte und anschließend all das positive (und konstruktive!) Feedback zu hören.

Die Spieler standen schon immer im Mittelpunkt der Philosophie von Amplitude. Durch die Veröffentlichung von HUMANKIND im August haben wir nun zusätzliche Zeit, um weiter mit der Community zusammenzuarbeiten und das Spiel für die Veröffentlichung optimal auszuarbeiten.“

Das Team wird sich auf die Verbesserung der Bereiche im Spiel konzentrieren, die von der Community während unserer vorherigen Lucy OpenDev identifiziert wurden, als die Spieler 4 Epochen und 40 Kulturen im Spiels über 150 Spielzüge hinweg kennenlernen und uns anschließend ihre Ideen sowie Verbesserungsvorschläge mitteilen konnten. Zugänglichkeit, das Spieltempo, die Spielbalance, die Diplomatie, die KI sind nur einige der Bereiche, auf die sich das Team in den kommenden Wochen konzentrieren wird.

Das Team von Amplitude Studios bedankt sich bei Spielern und Fans für ihre Unterstützung, ihre Geduld sowie für ihr Verständnis und freut sich auf die Veröffentlichung von Humankind für PC am 17. August 2021.

Quelle: Pressemitteilung