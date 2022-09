Lange haben viele drauf gewartet, gerade die, die entsprechend an der Kickstarter Kampagne teilgenommen haben. Das Indie Entwicklerstudio Warm Kitten hat Ende August den 2D Point-and-Klick-Adventure Justin Wack and the Big Time Hack ver├Âffentlicht.

Justin Wack and the Big Time Hack nimmt Sie mit auf eine Reise, bei der Sie drei Charaktere spielen, die versuchen, verlorene Liebende zu vereinen, einen lebenslustigen H├Âhlenmenschen in seine eigene Zeit zur├╝ckversetzen, w├Ąhrend Sie sich von den unheimlich aussehenden Robotern fernhalten, die Sie aus dem Weg r├Ąumen wollen Zeitleiste.

Features:

Nur Story-getriebene R├Ątsel

Drei spielbare Charaktere

Auf Logik basierende R├Ątsel mit einem verr├╝ckten Rand

Elegante 2D-Animationen

Vollst├Ąndige Sprachausgabe

Volltext├╝bersetzung in Deutsch und Franz├Âsisch

Kickstarter unterst├╝tzt von Ron Gilbert selbst

Das ganze Spiel gibt es auf Steam zu kaufen.

Quelle: Pressemitteilung