Intercept Games hat das neuste Feature-Video zu Kerbal Space Program 2 veröffentlicht. In diesem Video sind atemberaubende Tonaufnahmen vom Start einer echten Delta V-Rakete zu hören, die den Spielerohren ein genial realistisches Klangerlebnis bieten sollen.

Howard Mostrom, Audio Director von Kerbal Space Program 2, wurde von United Launch Alliance und Boeing dazu eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen der Starliner-Einrichtung von Boeing zu werfen und qualitativ hochwertige Tonaufnahmen von den Maschinen zu machen, die uns Menschen die Raumfahrt erm√∂glichen. Auf der Startrampe bringt er eilig mehr als ein Dutzend Mikrofone rund um eine Atlas-Rakete an, die am n√§chsten Tag starten soll. W√§hrend der Countdown f√ľr den Start n√§her r√ľckt, trifft Mostrom alle n√∂tigen Vorbereitungen, um m√∂glichst detailreiche Tonaufnahmen von dem spannenden Moment zu machen, in dem die Raketen ger√§uschvoll himmelw√§rts fliegen. Diese Aufnahmen sollen Spieler:innen bei ihren eigenen Raketenstarts ein besonders realistisches Erlebnis bieten.

Kerbal Space Program 2 soll die Erwartungen √ľbertreffen und bietet ein beeindruckend authentisches Simulationserlebnis, mit dem die Wissenschaft und die Genialit√§t gew√ľrdigt werden, die in jeder einzelnen Rakete stecken. Mit den Tonaufnahmen bei jedem Raketenstart in Kerbal werden die Spieler:innen jedes Mal aufs Neue an die Reise der Menschheit zu den Sternen erinnert.

Kerbal Space Program 2 erscheint schon bald in die Early-Access-Version am 24. Februar 2023 f√ľr den PC.

Quelle: Pressemitteilung