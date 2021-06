Der Publisher Dotemu und das Entwicklungsteam Leikir Studios haben im Rahmen vom Summer Game Fest in Partnerschaft mit SNK das Spiel Metal Slug Tactics angek├╝ndigt.

Metal Slug Tactics vereint Marco, Eri, Fio und Tarma erneut und f├╝hrt den Peregrine Falcon Squad auf ein neues Schlachtfeld auf dem dynamisch strategisches Kampfgeschick erforderlich ist. Ihr setzt das klassische "METAL SLUG"-Arsenal, vielseitige Skill-Trees, Eigenschaften und die Superattacken des Adrenalinsystems ein, um serienbekannte Feinde auszuschalten und zu ├╝berlisten. Seht euch den Kampf der charismatischen Truppe im neuen, mitrei├čenden Trailer an:

Metal Slug Tactics herausfordernde Missionen finden in Leveln aus unterschiedlich kombinierten, handgefertigten Umgebungsplatten statt, was die Schlachtfelder unvorhersehbar gestaltet und sicherstellt, dass der Sieg durch taktische ├ťberlegenheit und nicht durch blo├čes Auswendiglernen errungen wird. Roguelite-Elemente erh├Âhen den Wiederspielwert und Siege f├╝hlen sich ehrlich erarbeitet an. Sollte ein hinterlistiger Feindestrupp obsiegen, kann man sich sehr schnell wieder ins Geschehen werfen.

Durch wundersch├Âne Pixel-Art und fl├╝ssige Animationen, die die zeitlose ├ästhetik der Reihe ehren, ist Metal Slug Tactics eine nat├╝rliche Erweiterung des beliebten ÔÇťMETAL SLUGÔÇŁ-Looks. Jede Actiongef├╝llte Schlacht wird abgerundet durch originelle Musik aus der Feder von Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends, Teenage Mutant Ninja Turtles: ShredderÔÇÖs Revenge, Streets of Rage 4 ÔÇô Mr. X Nightmare DLC und viele mehr). Metal Slug Tactics ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen zeitlosen Klassiker, als auch eine innovative neue Art die beliebte Serie zu feiern.

Das Spiel erscheint f├╝r den PC.

Quelle: Pressemitteilung