Etwas d├╝steres r├╝hrt sich in den Tiefen! Junkfish sind bereit ihren monstr├Âsen Horror-Titel Monstrum 2 in den vollen Steam-Release zu entlassen und zur Feier gibt es 10 % Rabatt.

In diesem PvP-Survival-Horror-Titel werden die F├Ąhigkeiten der Spielerinnen und Spieler auf eine furchterregende Probe gestellt. Werden die Gefangenen der gruseligen Seefestung Sparrowlock ├╝berleben? Oder obsiegt das Monster?

Monstrum 2 Features:

K├Ânnen die Gefangenen Sparrowlock entkommen? - Arbeitet als Gefangene zusammen, stellt euch einzigartigen Gameplay-Herausforderungen und h├╝tet euch vor dem ungebetenen Gast, w├Ąhrend ihr mit begrenzten Ressourcen auskommen m├╝sst.

- Arbeitet als Gefangene zusammen, stellt euch einzigartigen Gameplay-Herausforderungen und h├╝tet euch vor dem ungebetenen Gast, w├Ąhrend ihr mit begrenzten Ressourcen auskommen m├╝sst. Oder wird das Monster obsiegen? - Spiele als eines der unterschiedlichen Monster mit jeweils ganz eigenem Spielstil. Gehst du als Bhagra lautlos auf die Pirsch? Oder nutzt du lieber rohe Gewalt um als Brute deine Beute zu terrorisieren? Vielleicht bist du auch eher der K├Âpfchen-Typ, dann solltest du mit Malacosms telekinetischen F├Ąhigkeiten auf die Jagd gehen! Die Entscheidung liegt bei dir.

- Spiele als eines der unterschiedlichen Monster mit jeweils ganz eigenem Spielstil. Gehst du als Bhagra lautlos auf die Pirsch? Oder nutzt du lieber rohe Gewalt um als Brute deine Beute zu terrorisieren? Vielleicht bist du auch eher der K├Âpfchen-Typ, dann solltest du mit Malacosms telekinetischen F├Ąhigkeiten auf die Jagd gehen! Die Entscheidung liegt bei dir. Nervenaufreibender First-Person-Horror - Entwerft einen Fluchtplan und l├Âst R├Ątsel w├Ąhrend ihr gleichzeitig um euer Leben rennen m├╝sst. Nehmt die F├╝├če in die Hand, versteckt euch, oder stellt euch dem Monstrum entgegen und nutzt Gegenst├Ąnde wie den Feuerl├Âscher um euren Verfolger zu verlangsamen und aus brenzligen Situationen zu entkommen.

- Entwerft einen Fluchtplan und l├Âst R├Ątsel w├Ąhrend ihr gleichzeitig um euer Leben rennen m├╝sst. Nehmt die F├╝├če in die Hand, versteckt euch, oder stellt euch dem Monstrum entgegen und nutzt Gegenst├Ąnde wie den Feuerl├Âscher um euren Verfolger zu verlangsamen und aus brenzligen Situationen zu entkommen. Stellt euch dem Schrecken gemeinsam - Ob ihr euch der Herausforderung mit einer Gruppe aus Freundinnen und Freunden stellt, oder als Gruppe aus sich fremden Personen - nur wenn ihr zusammen arbeitet k├Ânnt ihr die Hindernisse auf eurem Weg ├╝berwinden und das Monstrum ├╝berlisten!

"Wir sind ├╝bergl├╝cklich Monstrum 2 endlich aus dem Early Access in den finalen Release zu bringenÔÇŁ, sagte Adam Dart, Director von Team Junkfish. ÔÇťDas Spiel ist einer der ambitioniertesten Titel gewesen, die wir bisher angegangen sind und der Early Access hat es uns erm├Âglicht zusammen mit der Community herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Wir sind sehr dankbar f├╝r die Unterst├╝tzung, die wir von der Community erhalten haben und freuen uns sehr auf diese neue Phase des Spiels.ÔÇŁ

Am 06. September erscheint die Vollversion auf Stream. Bis zum 12. September spart ihr dann 10%.

Quelle: Pressemitteilung