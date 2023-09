Ist es nicht an der Zeit, dem Alltag zu entfliehen? Der Indie-Entwickler Studio Supersoft und der Publisher Raw Fury haben heute Moonstone Island veröffentlicht, eine Lebenssimulation, in der es darum geht, Kreaturen zu sammeln und eine farbenfrohe, offene Welt mit mehr als 100 Inseln zu erkunden. Die Spielerinnen und Spieler verbringen ein Jahr fern der Heimat zwischen den Wolken, finden Freunde, brauen TrÀnke, zÀhmen wilde Geister und testen die StÀrke ihrer Gruppe in kartenbasierten KÀmpfen, um ein vollwertiger Alchemist zu werden.

Ebenfalls ab heute ist die Collector's Edition von Moonstone Island fĂŒr 29,64 Euro (UVP) erhĂ€ltlich. Sie enthĂ€lt das komplette Hauptspiel, das offizielle Artbook, den Soundtrack sowie das "Delightful Little Comforts DLC Pack", das eine schicke Hausfassade und vier Bastel-Dekorationen fĂŒr ihr Zuhause enthĂ€lt: den gelben Sitzsack, den lila Teppich, die Wanddekoration "Mond und Sterne" und das GemĂ€lde "Moonstone Rising". Diese GegenstĂ€nde können auch einzeln ĂŒber Steam erworben werden.

Im Dorf der Spieler ist es ĂŒblich, dass junge Alchemisten ihre Heimat verlassen, um auf einer neuen Insel im Himmel ihre Ausbildung abzuschließen. Bewaffnet mit einem Team von Naturgeistern, magischen TrĂ€nken und der Hilfe neuer Freunde, die sie unterwegs treffen, mĂŒssen sie uralte Tempel, gefĂ€hrliche Verliese und feindliche Biome erkunden, um sich als wahre Alchemisten zu beweisen und das Geheimnis von Moonstone Island zu lĂŒften.

Inspiriert von Studio Ghibli-Klassikern wie Kiki's Delivery Service, Castle in the Sky und anderen, entfĂŒhrt Moonstone Island die Spieler in eine magische Welt voller bezaubernder Kreaturen, Charaktere und Reize, die es zu entdecken gilt. Auf ihrem Weg lernen sie neue FĂ€higkeiten, bauen ihre eigenen Pflanzen an und schaffen sich ein neues Zuhause ĂŒber den Wolken!

Grundlegende Features:

Eine wundersame Welt erforschen: Die Spieler reisen mit dem Ballon, dem Besen oder dem Gleiter durch einzigartige Biome, um die entlegensten Winkel der Welt zu erreichen.

Sich in seinem neuen Zuhause einrichten: Man baut, dekoriert und gestaltet ein gemĂŒtliches neues Zuhause auf einer der ĂŒber 100 Inseln in der prozedural generierten Welt.

Neue Freunde finden & mehr: Die Spieler werden ein echtes Mitglied der Gemeinschaft - freunden sich mit ihren NPC-Nachbarn an, gehen auf Dates und verlieben sich!

Wilde GeistergefÀhrten entdecken: Sie können wilde Geister zÀhmen und sich mit ihnen anfreunden, um an Ihrer Seite in kartenbasierten KÀmpfen zu kÀmpfen.

Dungeons erforschen: Man erforscht Dungeons, um Upgrades zu verdienen, Beute zu sammeln und Geheimnisse zu lĂŒften.

Ein vollwertiger Alchemist werden: Man kann seinen Alchemisten mit einzigartigen FĂ€higkeiten und Upgrades optimieren und Dutzende von GegenstĂ€nden und Fahrzeugen herstellen, um sich auf die tĂŒckische Wildnis vorzubereiten.

Die eigene Farm aufbauen: Die Spieler bauen Pflanzen und Blumen an, um TrÀnke zu brauen und Geister zu zÀhmen!

Moonstone Island gibt es fĂŒr den PC und fĂŒr die Nintendo Switch ist es geplant.

Quelle: Pressemitteilung