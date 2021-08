Ravenscourt und Wild Forest Studios haben ihre Kr├Ąfte geb├╝ndelt um Night is Coming 2022 zu ver├Âffentlichen. Das Spiel ist eine intensive Aufbau- und Survival-Simulation.

Night is Coming wird auf der gamescom zusammen mit anderen Titeln der Ravenscourt-Familie in der Indie Arena Booth 21 zu sehen sein. Auf einer eigens eingerichteten Landing-Page k├Ânnen ihr euch ├╝ber das Spiel informieren, erste Screenshots sehen und sich auf die Grausamkeiten der Nacht vorbereiten, die Night is coming auf seine Siedler loslassen wird. Zu diesem Anlass ver├Âffentlichen Ravenscourt und Wild Forest Studios einen neuen atmosph├Ąrischen Gameplay-Trailer, der euch einen Eindruck von dem Schrecken gibt, der in den Schatten lauert. Die Stunden des Tages m├╝ssen klug genutzt werden, um die Siedler zu versorgen, ihre Bed├╝rfnisse und W├╝nsche zu befriedigen und die Verteidigungsanlagen zu errichten. Wer hat das Zeug dazu, die Nacht zu ├╝berleben?

2022 soll das Spiel f├╝r den PC digital erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung