Redhill Games hat bekannt gegeben, dass der teambasierte Shooter Nine to Five in die offene Betaphase gestartet ist und über Steam Early Access verfügbar ist.

Im Multiplayer-Shooter treten drei Dreierteams in fesselnden Gefechten gegeneinander an, in denen Strategie und Zusammenarbeit für den Sieg entscheidend sind. Nine to Five spielt in einer nahen Zukunft, die von Konzernen beherrscht wird und der Beruf des Söldners nur ein weiterer Job ist.

In Nine to Five sind Teamplay und Taktik wichtiger als reine Reflexe. Die Matches entwickeln sich in drei Phasen, von denen jede die jeweils nächste beeinflusst. Die Teams müssen daher ihre Strategien ständig an neue Situationen anpassen, um den Sieg davonzutragen. Das Kartendesign eröffnet hierbei eine Reihe von Möglichkeiten, bestimmte Ziele zu erreichen und gibt den Teams verschiedene Optionen für Planung und Ausführung ihrer Strategien.

Es steht allen Interessierten ein Arsenal aus 19 anpassbaren Waffen zum Freischalten zur Verfügung. Hinzu kommen verschiedene Gadgets, mit denen die eigenen Fähigkeiten in drei Spielmodi und auf zwei Karten auf die Probe gestellt werden können. Jede von ihnen bietet hierzu einzigartige Layouts und dynamische Ziele, die sich mit jeder Runde entwickeln. Auch ist es möglich, Skins und weitere kosmetische Gegenstände freizuschalten und zu kaufen, um das Spielerlebnis zu individualisieren. In jeder Session ist es möglich, bedeutsamen Fortschritt zu erzielen und im Laufe der Early-Access-Phase werden immer wieder neue Inhalte und Updates eingeführt.

Während der Entwicklung von Nine to Five wird das Feedback der Community fortwährend einbezogen. Das Erreichen der Early-Access-Phase ist ein großer Meilenstein für Redhill Games und die wichtigste Aufgabe besteht nun darin, Nine to Five zu einem sich ständig weiterentwickelnden und spannenden Erlebnis für alle zu machen, die Spaß an taktischer, teambasierter FPS-Action haben.

Quelle: Pressemitteilung