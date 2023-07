Publisher 505 Games und das deutsche Entwicklungsstudio ION Lands haben im Rahmen der PC Gaming Show den offiziellen Trailer der Slice-of-Life Simulation Nivalis gezeigt. In der namensgebenden Cyberpunk-Voxel-Stadt ragen neonbeleuchtete T├╝rme hoch bis in die Wolken und der Luftraum ist voll von fliegenden Autos. Spieler:innen finden ihr neues Zuhause in Nivalis in einem kleinen Geb├Ąude weit ├╝ber dem Boden und haben ihr Leben in der eigenen Hand.

Neue Bewohner:innen starten in Nivalis, indem sie ihr eigenes Unternehmen aufbauen und es im Verlauf ihres Lebens immer weiter ausbauen. Ambitionierte Gesch├Ąftsleute k├Ânnen sogar das gesamte Nachtleben von Nivalis ├╝bernehmen. In dieser Slice-of-Life-Simulation, mit realistischer Wettersimulation und Tag- und Nachtzyklen, k├Ânnen die neuen Einwohner:innen ihr Gesch├Ąft erweitern, eine Vielzahl von Charakteren treffen, Freundschaften schlie├čen, Beziehungen aufbauen und die Gefahren und Wunder der Stadt Nivalis erleben.

Spieler:innen m├╝ssen sich in der Stadt in Acht nehmen vor Banden, die Organhandel betreiben und dem Corps, welches willk├╝rlich Bu├čgelder f├╝r blo├čes Atmen verh├Ąngt. Zus├Ątzlich treibt sich in Nivalis noch der mysteri├Âse Serienm├Ârder "The Aseptic" herum. Diese Stadt k├Ânnte schon morgen untergehen, also sollten Spieler:innen lieber heute ihr Gl├╝ck versuchen. Oder sie lehnen sich einfach zur├╝ck, genie├čen ihre Zeit und angeln. In Nivalis entscheiden die Spieler:innen.

Nivalis soll 2024 f├╝r den PC erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung