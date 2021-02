Der Publisher Assemble Entertainment und Entwickler SmokeStab haben einen Gameplay Trailer zum 360°-Action-Platformer Orbital Bullet. In dem Gameplay Trailer könnt ihr die neue Spielwelt "Jungle" sehen, sowie neue Gagnertypen, Waffen und weitere Features.

Der actiongeladene Platformer mit Rogue-Lite-Elementen spielt in einer ringförmigen Pixel-Art Sci-Fi-Welt, in der sich die gesamte Action in einem kreisförmigen Muster abspielt. Mithilfe von Crafting, Körpermodifikationen und schweren Waffen dürfen sich Retro-Shooter Fans durch unzählige prozedural generierte Planeten kämpfen.



Das vielversprechende 2D/3D Pixel-Art-Spiel hat bereits mehrere Preise abgeräumt, u.a. in der Kategorie "Bestes Konzept mit Prototyp" beim GDD - GermanDevDays Award 2019 oder den zweiten Platz in der Kategorie "Nachwuchspreis Prototyp" beim Deutschen Entwicklerpreis 2019. Auch international hat der Titel bereits auf sich aufmerksam gemacht und wurde u.a. für den bekannten IGF Award als "Best Student Game" im Rahmen der GDC 2020 nominiert.

{youtube}6o8vU6Yrqk0{/youtube}

Bis zum 28. Februar habt ihr noch die Chance an der kostenlosen Alpha teilzunehmen. Einfach auf den Discord-Server von Orbital Bullet Alpha gehen und dort gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich direkt mit den Entwicklern auszutauschen und Fragen zu stellen.

Noch in diesem Jahr, genauer gesagt im Frühling, soll Orbital Bullet auf Steam im Early Access starten.

Quelle: Pressemitteilung