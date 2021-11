Ihr d√ľrft euch im weiteren Stadtdistrik um neue Aufgaben freuen, denn das dritte gro√üe Inhaltsupdate vom Police Simulator: Patrol Officers ist ver√∂ffentlicht.

Es enthält neben neuen Gesetzesverstößen wie Drogenhandel und Graffiti-Sprayen, den dritten Distrikt Brickston, ein neues Polizeifahrzeug und Gameplay-Verbesserungen wie Gassen zwischen den Häuserblöcken sowie das korrekte Anlegen von Handschellen hinter dem Körper der Verdächtigen.

Ausgedehnte Patrouillen in historischer Umgebung ‚Äď auch am Steuer des neuen Panther Z

Brickston ist in Police Simulator: Patrol Officers der Name des dritten Stadtteils der fiktiven US-Metropole Brighton. Er besteht aus den f√ľnf Nachbarschaften Sharnwick, Nelson Hill, Brianna, Wilcox und Bannock, die auf gewohnte Weise durch das Verdienen von Shift Points und Duty Stars freigeschaltet werden k√∂nnen. W√§hrend ihrer Patrouillen zu Fu√ü oder am Steuer des schnittigen "Panther Z‚Äú-Polizeifahrzeugs entdecken Spielende hier schmale, von historischen Backsteingeb√§uden ges√§umte Einbahnstra√üen sowie das Brighton Hospital.

Neue Gesetzesverst√∂√üe sorgen f√ľr Abwechslung

Wie der Titel des The Operation Anti-Drug-Updates bereits suggeriert, d√ľrfen sich Spieler:innen in dieser Erweiterung √ľber weitere Aufgabenfelder in Form von neuen Gesetzesverst√∂√üen freuen. So treiben in den Stra√üen von Brighton neuerdings Drogendealer ihr Unwesen, die stets auf den richtigen Moment warten, ihre illegale Ware m√∂glichst unauff√§llig zu Geld zu machen. Zus√§tzlich versuchen Graffiti-Sprayer der Stadt ihren Stempel aufzudr√ľcken und verbotenerweise an Bushaltestellen parkende Autos sorgen f√ľr Unwillen bei den B√ľrgerinnen und B√ľrgern.

Gameplay-Verbesserungen bieten noch mehr Realismus und Komfort

Neben den inhaltlichen Erweiterungen wartet das The Operation Anti-Drug-Update mit einigen von der Community inspirierten Gameplay-Verbesserungen auf: Polizei-Fans freuen sich in allen drei Distrikten √ľber k√ľrzere Laufwege durch neu hinzugekommene Gassen und verbesserte Charakteranimationen bei Officers und NPCs. Zudem werden Verd√§chtigen nun ‚Äď genau wie in der Realit√§t ‚Äď die Handschellen hinter dem K√∂rper angelegt, was der Sicherheit der Beamten und Beamtinnen dient. Weitere Fehlerbehebungen steigern zudem den Spielkomfort.

Police Simulator: Patrol Officers gibt es weiterhin im Steam Early Access.

Quelle: Pressemitteilung