Beim neuen Keys to the City-Update vom Police Simuator: Patrol Officers habt ihr mit dem Open Patrol-Feature habt ihr deutlich mehr Freiraum bei euren Patrouillen durch ganz Brighton, während neue Verstöße wie Taschendiebstähle und Trinken in der Öffentlichkeit euren Polizeialltag noch abwechslungsreicher gestalten wird.

Ein neu eingeführtes Erklärungssystem für verlorene Verhaltenspunkte gibt zudem klareren Aufschluss über falsch getroffene Entscheidungen. Hinzu kommen mehr Varianz beim Aussehen und Namen der Nichtspielercharaktere sowie neue Interaktionsmöglichkeiten der Officers mit den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt.

Mehr Bewegungsfreiheit auf den Straßen von Brighton – und noch mehr Vielfalt

Im vierten Inhaltsupdate von Police Simulator: Patrol Officers dürfen sich Spielende dank des Open Patrol-Features für die Dauer ihrer gesamten Schicht frei in der Stadt bewegen und in allen drei Distrikten Ausschau nach Gesetzesverstößen halten. Zudem erhalten die Bewohner und Bewohnerinnen von Brighton deutlich mehr Varianz in Aussehen und Identität: Je drei neue Gesichtstypen für Männer und Frauen, sowie insgesamt sechs neue Frisurentypen sorgen für optische Diversität, während sich die Namensvielfalt von 60 auf 769 bei den Nachnamen und von 77 auf 733 bei den weiblichen Vornamen sowie von 75 auf 754 bei den männlichen Vornamen steigert. Auch die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Spielenden und Nichtspielercharakteren wurde erweitert: Passanten reagieren ab sofort nicht nur auf ein freundliches Hallo, sondern fragen die hilfsbereiten Officers auch nach dem Weg.

Neue Gesetzesverstöße und mehr Aufschluss beim Verlust von Verhaltenspunkten

In jüngster Zeit machen vermehrt Langfinger die Stadt unsicher und haben es in den trubeligen Straßen von Brighton auf Geldbörsen und Wertsachen abgesehen. Die Officers werden alle Hände voll zu tun haben, um sie auf frischer Tat zu ertappen oder in der Menge zu finden und dingfest zu machen. Da zudem vermehrt Beschwerden wegen Trinken in der Öffentlichkeit im Polizeirevier eingehen, sollten die Polizisten und Polizistinnen auch nach diesen Personen Ausschau halten und sie verwarnen – oder in harten Fällen ein Bußgeld anweisen. Wer sich fragt, warum in bestimmten Situationen Verhaltenspunkte abgezogen wurden, kann dies ab sofort über die neuen Begegnungsberichte, die während der Schichten jederzeit über den Polizeicomputer abgerufen werden können, nun detailliert einsehen. Selbstverständlich bietet das Keys to the City-Update erneut Gameplayverbesserungen und Bug-Fixes, die das Spielerlebnis noch einmal abrunden.

Police Simualtor: Patrol Officers gibt es als Steam Early Access und das Spiel wird weiter erweitert.

Quelle: Pressemitteilung