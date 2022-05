Seit dem Early Access Release auf Steam ist Police Simulator: Patrol Officers bei den Fans sehr begeistert. Nun geht das inzwischen sechste Content-Update in die Beta-Phase: Ab 31.05.2022 stehen den Police Officers des Brighton Police Departments neue M├Âglichkeiten zur Verkehrsregelung zur Verf├╝gung.

Die Regelung des Verkehrs ÔÇô zum Beispiel zum Absichern einer Unfallstelle ÔÇô geh├Ârt f├╝r die Streifenbeamten und -beamtinnen in den gesch├Ąftigen Stra├čen der fiktiven US-Ostk├╝sten-Metropole Brighton zum Alltag. Mit dem Traffic Management-Update k├Ânnen sie nun noch besser f├╝r die Sicherheit der B├╝rgerinnen und B├╝rger sorgen. So ist es ihnen m├Âglich, mit Verkehrskegeln und -barrieren ganze Stra├čen oder einzelne Fahrspuren abzusperren. Passanten und Zeugen k├Ânnen angewiesen werden, an einer von den Police Officers bestimmten Stelle zu warten, einen der Gehsteige nicht zu verwenden oder umzukehren, und sich eine andere Route zu ihrem Ziel zu suchen. Auch Fahrzeuge k├Ânnen w├Ąhrend der Beta-Phase zum Warten und p├╝nktlich zum finalen Release des Updates zum Wenden aufgefordert werden.

Neben den neuen Funktionen bietet das Traffic Management-Update den Spielenden eine Reihe an Bugfixes und Verfeinerungen an, zum Beispiel eine verbesserte NPV-Reaktion auf Sirenen und in der N├Ąhe von Kreuzungen, das NPV-Spurwechselverhalten oder das NPC-Verhalten in der N├Ąhe von Polizeifahrzeugen ÔÇô au├čerdem die Modding-Option, Sirenenger├Ąusche, die Lichtmuster des Lichtbalkens sowie die weitere Beleuchtung ihrer Fahrzeuge anzupassen.

Ab dem 31. Mai gibt es das Update bereits als Beta schon zu Testen, alternativ wird dieses am 28. Juni ver├Âffentlicht.

Quelle: Pressemitteilung