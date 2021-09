Ihr d├╝rft euch bald auf neue Aufgaben in der fiktiven US-Metropole Brighton freuen: Das inzwischen dritte gro├če Inhaltsupdate von Police Simulator: Patrol Officers erreicht am 12. Oktober seine Beta-Phase und wird neben neuen Gesetzesverst├Â├čen wie Drogenhandel und Graffiti-Sprayen, den dritten Distrikt Brickston, ein neues Polizeifahrzeug und Gameplay-Verbesserungen wie Gassen zwischen den H├Ąuserbl├Âcken f├╝r k├╝rzere Wege und das korrekte Anlegen von Handschellen hinter dem K├Ârper der Verd├Ąchtigen einf├╝hren.

Das dritte Inhalts-Update von Police Simulator: Patrol Officers l├Ądt euch zum Erkunden eines neuen Stadtdistrikts ein: Brickston besteht aus den f├╝nf Nachbarschaften Sharnwick, Nelson Hill, Brianna, Wilcox und Bannock, die auf gewohnte Weise durch das Verdienen von Shift Points und Duty Stars freigeschaltet werden k├Ânnen. Der neue Distrikt zeichnet sich nicht nur durch markante Backsteingeb├Ąude und schmale Einbahnstra├čen, sondern auch als Standort des Brighton Hospitals aus. In diesem historischen Stadtteil, der sich optisch noch einmal deutlich vom quirligen Melting Pot und der mond├Ąnen Downtown unterscheidet, gehen virtuelle Officers wahlwei├če zu Fu├č oder in einem neuen, schnittigen Polizeifahrzeug auf Streife, welches ebenfalls im Update enthalten sein wird.

Neue Gesetzesverst├Â├če sorgen f├╝r Abwechslung

Ihr d├╝rft euch in The Operation Anti-Drug nat├╝rlich nicht nur auf eine neue Umgebung, sondern auch ├╝ber neue Aufgabenfelder freuen, die weitere Abwechslung in den Polizeialltag bringen werden. Wie der Titel des Updates bereits suggeriert, sollten sie in den Stra├čen von Brighton nach m├Âglichen Drogendealern Ausschau halten, die ihre illegale Ware in einem scheinbar unbeobachteten Moment an ihre Abnehmer bringen wollen. Zus├Ątzlich sorgen Graffity-Sprayer und verbotenerweise in Bushaltestellen parkende Autos neuerdings f├╝r Unwillen bei den B├╝rgern.

Gameplay-Verbesserungen bieten noch mehr Realismus und Komfort

Neben den inhaltlichen Erweiterungen freut sich das Team von Aesir Interactive, auch in diesem Update einige Community-W├╝nsche zu verwirklichen zu k├Ânnen. So sorgen neu hinzugekommene Gassen in allen drei Distrikten f├╝r k├╝rzere Laufwege zwischen den H├Ąuserblocks und verbesserte Charakteranimationen f├╝r realistischere Bewegungen bei Officers und NPCs. Zudem werden Verd├Ąchtigen nun ÔÇô genau wie in der Realit├Ąt ÔÇô Handschellen hinter dem K├Ârper angelegt, was der Sicherheit der Beamten und Beamtinnen dient. Hinzu kommen weitere Fehlerbehebungen, die den Spielkomfort noch einmal steigern werden.

Alle, die das The Operation Anti-Drug-Update bereits vor seinem geplanten Release am 02. November 2021 anspielen m├Âchten, erhalten ab dem 12. Oktober auf einem speziell zu diesem Zweck auf Steam eingerichteten Beta-Branch Gelegenheit dazu.

Quelle: Pressemitteilung