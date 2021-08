Als Police Officers in Police Simualtor: Patrol Officers schützt ihr die virtuelle Stadt Brighton. Bislang war dieses nur als reine Singeplayer-Erfahrung möglich. Das nächste große Early-Access-Update der erfolgreichen Polizeisimulation wird dies nun schon sehr bald ändern, denn es folgt ein Multiplayer-Update Nightshift with Friends.

Nachdem das kürzlich erschienene Background Check-Update dem Spiel bereits ein neues Fahrzeug, einen zusätzlichen Distrikt sowie den Police Computer für die Überprüfung verdächtiger Fahrzeuge und Personen hinzugefügt hatte, dürfen sich Fans der beliebten Simulation schon auf das nächste Highlight freuen: Das Nightshift with Friends-Update führt einen 2-Spieler:innen-Koop-Modus ein, der es Spieler:innen ermöglicht, zu zweit durch die Straßen von Brighton zu patrouillieren und sich gegenseitig den Rücken zu stärken.

flares multiplayer

Dabei werden sie auch mit neuen Verstößen konfrontiert: In den Straßen von Brighton treiben dann nämlich nicht nur Graffiti-Sprayer ihr Unwesen, auf den Straßen werden zudem rauchende Auspuffe an Fahrzeugen zu einem Problem, das Police Officers im Blick behalten sollten, wenn sie Recht und Ordnung in ihrer Nachbarschaft aufrechterhalten wollen.

Wer die ruhige Nacht zum Patrouillieren bevorzugt, kann mit den neuen Nachtschichten seinen Arbeitsalltag entsprechend in die dunklen Stunden verschieben. Natürlich stellt das Brighton PD den Officers neues Equipment wie Taschenlampen und Warnfackeln zur Verfügung, um weitere neue Verstöße wie zu laute Motoren an Fahrzeugen oder das Fahren ohne Licht auch im Dunkeln ahnden zu können.

Das Multiplayer-Update soll am 26. August im Zuge der gamescom 2021 erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung