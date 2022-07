Aesir Interactive und astragon Entertainment haben das inzwischen sechte Content-Update seit Start der Early Access-Phase für den Police Simulator: Patrol Officers veröffentlicht. Mit dem Traffic Management-Update stehen den Police Officers des Brighton Police Departments ab sofort neue Möglichkeiten zur Verkehrsregelung zur Verfügung.

Mit neuen Tools, Handgesten und Befehlen wird die Regelung des Verkehrs in den geschäftigen Straßen der fiktiven US-Ostküsten-Metropole Brighton für die Streifenbeamten und -beamtinnen nicht nur leichter, sondern in ihrer Darstellung noch realistischer. So ist es ihnen möglich, mit Verkehrskegeln und -barrieren ganze Straßen oder einzelne Fahrspuren abzusperren, Passanten und Zeugen können angewiesen werden, an einer bestimmten Stelle zu warten, einen der Gehsteige nicht zu verwenden oder umzukehren, und sich eine andere Route zu ihrem Ziel zu suchen. Auch Fahrzeuge können zum Warten, zum Umfahren einer Absperrung, zum Beispiel an einer Unfallstelle, oder zum Wenden aufgefordert werden.

Neben den neuen Funktionen bietet das Traffic Management-Update den Spielenden eine Reihe an Bugfixes und Verfeinerungen, zum Beispiel eine verbesserte NPV-Reaktion auf Sirenen und in der Nähe von Kreuzungen, das NPV-Spurwechselverhalten oder das NPC-Verhalten in der Nähe von Polizeifahrzeugen – außerdem die Modding-Option, Sirenengeräusche und die Lichtmuster des Lichtbalkens ihrer Fahrzeuge anzupassen.

