Hab hinter die Gitter, dass hei√üt es jetzt f√ľr einige festgenommene Verd√§chtige im Early-Access-Spiel Police Simulator: Patrol Officers. Mit dem Update "The Holding Cells" lassen sich festgenommene Verd√§chtige im eigenen Fahrzeug zur Wache zu transportieren, um sie dort in Arrestzellen unterzubringen, w√§hrend eine neue Modding-Funktion ihnen Gelegenheit gibt, bei der Gestaltung von Uniform- und Fahrzeug-Skins kreativ zu werden.

Transport von Verd√§chtigen und √úberf√ľhrung in Arrestzellen

Das The Holding Cells-Update l√§sst eines der von Fans am meisten gew√ľnschten Features heute Realit√§t werden: Verd√§chtige Personen mit dem eigenen Polizeifahrzeug zur Wache zu transportieren. Zus√§tzlich zur bereits vorhandenen M√∂glichkeit, einen Polizeiwagen als Verst√§rkung zu einem Tat- oder Unfallort zu rufen, haben sie nun Gelegenheit, bis zu zwei festgenommene Personen auf dem R√ľcksitz ihres Fahrzeugs selbst zum n√§chstgelegenen Revier zu fahren und sie dort in realistisch gestalteten Arrestzellen unterzubringen.

Grundlegendes Modding f√ľr kreative Spieler:innen

Ein weiterer oft ge√§u√üerter Wunsch: Dem Spiel eigene √Ąnderungen per Modding hinzuf√ľgen zu k√∂nnen. Das The Holding Cells-Update gibt kreative Spieler:innen die Gelegenheit, durch die Modifikation von Uniform- und Fahrzeug-Skins dem Aussehen von Officers und Streifenwagen eine individuelle Note zu verleihen. Zudem k√∂nnen Spielende auch die Namen der von ihnen gespielten Charaktere anpassen. Weitere Optimierungen wie die M√∂glichkeit, festgenommenen Personen Unfallmeldungen zu √ľbergeben und sie auch nach ihrer Verhaftung noch mit Bu√ügeldern zu belegen sowie umfangreiche Fehlerbehebungen tragen ebenfalls zur Verbesserung des Spielerlebnisses bei.

Police Simulator: Patrol Officers gibt es aktuell im Steam Early Access.

Quelle: Pressemitteilung