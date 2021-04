Der Fr├╝hling ist nicht mehr lang, aber trotzdem d├╝rft ihr euch in dieser Season noch auf das Spiel Police Simulator. Patrol Officers freuen. In der Early Access Phase k├Ânnt ihr den ersten Stadtdistrikt "Melting Pot" mit seinen insgesamt f├╝nf Nachbarschaften Northpoint, Downtown, Alcombey, Chester und Beaufort Landing erleben.

Inmitten einer abwechslungsreichen Stadtlandschaft, die dank einer komplexen Stadtsimulation Lebendigkeit und authentisches City-Flair ausstrahlt, d├╝rft ihr euch im Startdistrikt Melting Pot direkt euren ersten Aufgaben als neues Mitglied des Brighton Police Department widmen. Bei der Ausarbeitung dieser Tasks haben Entwickler Aesir Interactive und Publisher astragon Entertainment gro├čen Wert auf Detailtiefe gelegt, um den Arbeitsalltag der virtuellen Polizist:innen m├Âglichst realistisch abzubilden.

Beim Ahnden von Parkverst├Â├čen ist von euch ein gutes Augenmerk gefragt, denn ihr m├╝sst selbst anhand von Stra├čen- und Nummernschildern, Parkuhren, der Parkposition von Autos sowie der generellen Umgebung eines Fahrzeugs entscheiden, ob ein Kn├Âllchen oder gar das Abschleppen eines Wagens angebracht ist. Das detaillierte Userinterface des Spiels gibt euch die M├Âglichkeit, den jeweiligen Parkversto├č genau zu beschreiben ÔÇô und ein entsprechendes Ticket auszustellen: So k├Ânnt ihr beispielsweise w├Ąhlen, ob ein Auto zu weit vom Bordstein entfernt, f├Ąlschlicherweise auf dem Gehweg oder unerlaubt entgegen der Fahrtrichtung abgestellt wurde. Hinzu kommen abgelaufene Nummernschilder, generelle oder zeitlich begrenzte Parkverbote, Parken in Taxist├Ąnden und auf Behindertenparkpl├Ątzen ohne entsprechenden Nachweis, abgelaufene Parkuhren, unzureichende Abst├Ąnde zu Fu├čg├Ąnger├╝berwegen oder Behinderungen zum Beispiel durch das Blockieren eines Feuerhydranten. Bei letzterem sowie v├Âllig wild auf Gehwegen und unerlaubt auf Grundst├╝cken geparkten Autos kann dann auch der Einsatz eines Abschleppunternehmens gefragt sein. Eine Ma├čnahme, die, wie in dem Spiel allgemein ├╝blich, jedoch immer verh├Ąltnism├Ą├čig und vor allem regelkonform eingesetzt werden sollte.

Neben Parkverst├Â├čen kommt es im Stra├čenverkehr von Brighton nat├╝rlich ebenfalls zu Geschwindigkeits├╝bertretungen. Auch hier k├Ânnt ihr die jeweils g├╝ltigen Regeln w├Ąhrend ihres Streifengangs an Stra├čenschildern ablesen. Kommt den Beamt:innen die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs suspekt vor, oder haben sie generell den Auftrag an einer bestimmten Stelle Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen, k├Ânnt ihr eure Radarpistole zum Einsatz bringen. Seit ihr, sobald freigeschaltet, mit dem Streifenwagen unterwegs, k├Ânnt ihr die Geschwindigkeit eines voranfahrenden Fahrzeugs auch ermitteln, indem sie diesem ├╝ber l├Ąngere Zeit in gleichem Abstand folgen. Steht ein Versto├č fest, hei├čt es: "Rechts ranfahren, Fahrzeugschein und Papiere, bitte!ÔÇť Genau wie im echten Leben gibt es in dem Spiel ├╝brigens Stra├čen, auf denen die Fahrer:innen besonders gerne Gas geben. Die Officers sollten sich also diese speziellen Punkte auf der Stadtkarte merken und ab und an gezielt vorbeischauen.

Police Simulator: Patrol Officers erscheint f├╝r den PC in diesem Fr├╝hling auf Steam im Early Access.

Quelle: Pressemitteilung