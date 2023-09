Etwas Horror am Abend gefĂ€llig? In Post Trauma sind wir in einem Krankenhaus gefangen und mĂŒssen uns daraus befreien. Wir selbst sind Roman, einem Zugbegleiter des mittleren Alters, der in einer schrecklichen und verdrehten RealitĂ€t gefangen ist. Auf der gamescom haben wir bereits einen kleinen Einblick in das Game werfen können.

Um seinen Weg aus dieser verdrehten Welt zu finden, wird Roman mehrere einzigartige Orte erkunden, an denen sich reales Leben und organische Architektur auf unheimliche und verstörende Weise vereinen. Geduld und sorgfĂ€ltiges Denken werden der SchlĂŒssel zur Lösung der vielen RĂ€tsel und Herausforderungen sein, in denen wertvolle Werkzeuge und GegenstĂ€nde verborgen sind, die fĂŒr den Fortschritt erforderlich sind.

Dazu gibt es auch einige wirkliche gefahren in der Welt. In einer Dimension, in der viele Dinge ungeklĂ€rt bleiben, muss Roman möglicherweise auf Gewalt zurĂŒckgreifen, um die Schrecken zu ĂŒberleben, die ihm im Weg stehen.

Post Trauma wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt und besitzt einen festen Kamerawinkel. Aber auch die Grafik kommt nicht zu kurz, denn mit einer atemberaubender moderner Grafik, um ein wirklich filmisches und beunruhigendes Horrorerlebnis zu erzielen. Die AtmosphÀre und der Nervenkitzel des Spiels werden dank der einzigartigen und hypnotischen Partitur durch eine fesselnde Audiolandschaft noch verstÀrkt.

Einen genauen Release-Termin fĂŒr das Spiel gibt es noch nicht.