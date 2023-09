In der neuen Zugsimulation Railroads Online k├Ânnt ihr eure eigenes Eisenbahnnetzwerk eure Tr├Ąume erschaffen. Ihr k├Ânnt neben Schienen, Weichen und Stationen die Fahrwege so aufbauen, wie ihr es gerne haben m├Âchtet. Was wir entsprechend im Spiel erlebt haben auf der gamescom, das erfahrt ihr hier.

Im wichtigsten Punkt, m├╝sst ihr G├╝ter transportieren um entsprechend weiter zu kommen. Die Karte ist angelehnt an den amerikanischen Westen, in einer Zeit, die als goldenes Zeitalter der Eisenbahnen bezeichnet wird. Im Laufe des Spiels werden durch profitables Wirtschaften mehr Fahrzeuge oder Wagons freigeschaltet.

Das Spiel bietet neben einen Einzelspieler auch noch einen Multiplayermodus an, der mit bis zu 15 Spielern m├Âglich ist. Wer nat├╝rlich im Multiplayer spielt, sollte sich auch gut miteinander austauschen, damit alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber Physik spielt auch eine Rolle, denn mit der Unreal Engine ist es m├Âglich, m├Âglichst authentische Eisenbahnsimulation zu erschaffen, die Kollisionen und Kr├Ąfte dynamisch in Echtzeit rendert, um so eine gr├Â├čtm├Âgliche Immersion zu erreichen. Das kann manchmal auch dazu f├╝hren, dass Z├╝ge oder Waggons entgleisen, wenn die Kurven zu eng sind oder Streckenabschnitte mit zu viel Tempo befahren werden.

Das ganze Spiel gibt es schon seit 2021 im Steam Early Access und ihr k├Ânnt weiterhin daran teilnehmen. Im kompletten Spiel wird nat├╝rlich viel weiterentwickelt und wir sind gespannt, wie es damit weiter geht.