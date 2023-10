Pünktlich zum 2. Geburtstag von Railroads Online stellt Entwickler Stefan Kelnberger und Publisher astragon Entertainment weitere, brandneue Inhalte kostenlos zur Verfügung. Mit einer neuen Karte, einer neuen Lokomotive und mehr Variationsmöglichkeiten für die Gebäude wird noch mehr Inhalt dem Spiel hinzugefügt.

Neue Karte, Lokomotive und Gebäude

Fans von Railroads Online können sich zum Geburtstag der Eisenbahnsimulation auf weitere Inhalte freuen. Mit Lake Valley kommt eine weitere Karte als offene Sandbox-Spielwelt hinzu. Die ebenfalls nordamerikanisch inspirierte Karte bietet neben ikonischen Bergen auch einen großen See inmitten der Landschaft, der den Bau des eigenen Eisenbahnnetzes stark beeinflussen wird. Durch weitere Gebiete wie Moor oder Wüste, neue Bäume und weitere Details in der Umgebung ist Lake Valley abwechslungsreich und fordert zugleich Geschick beim Bau der Schienen. Ebenfalls können Gebäude in der Spielwelt platziert werden, dazu kommen mit dem Update eine Kirche und ein kleiner Bahnhof. Eine weitere große Änderung ist, dass ab sofort wichtige Industriegebäude für die Produktionsketten vom Host frei platziert werden können. Damit haben Spielende nun noch mehr Freiheit in der Gestaltung der eigenen Welt.

Community Trailer und Early Access Roadmap

Das Anniversary Update ist das erste von vielen noch anstehenden kostenfreien Updates. Bis zur Veröffentlichung der Vollversion können Fans von Railroads Online mit weiteren Updates rechnen. Neben neuen Inhalten liegt dabei auch ein Augenmerk auf Spielverbesserungen, die langfristig die Spielerfahrung für aktuelle und neue Spieler:innen noch weiter verbessern.

Alle Informationen sind in der ausführlichen Roadmap zu finden.

Ein kürzlich veröffentlichter Community Trailer zeigt beeindruckende und einzigartige Schöpfungen von der Community:

Railroads Online ist bereits im Steam Early Access erhältlich und kostet 29.99 Euro. Die Zugsimulation wird von Stefan Kelnberger, gemeinsam mit unterschiedlichen Artists entwickelt. Seit Ende letzten Jahres ist astragon Entertainment Publisher für das Spiel.

Quelle: Pressemitteilung