Wenn ihr Ron Gilbert h├Ârt, wisst ihr sicherlich um was es geht. Die Rede ist aber jetzt von Return to Monkey Island, denn dieses ist die lang erwartete Fortsetzung von Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

Noch in diesem Jahr wird das Spiel zusammen mit Devolver Digital und Lucasfilm Games erscheinen. Einen kleinen Teaser gibt es auch bereits.

Quelle: Pressemitteilung