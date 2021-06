Gitarre zu lernen ist f├╝r einige nicht gerade Leicht, aber mit Rocksmith+ soll dieses einfach sein, denn fast f├╝nf Millionen Menschen haben das Gitarre-Spielen mit dem Spiel gelernt.

Rocksmith+ ist mit Akustik-, E- und Bass-Gitarren kompatibel und bietet zum Start Tausende Lieder an. In Zukunft wird die Anzahl der Songs auf Millionen anwachsen, darunter Titel aus den Genres Rock, Klassik, Indie, Alternative, Hip-Hop, Pop, Metal, Country, Latin, R&B und viele mehr. Zu Beginn wird Rocksmith+ eine Vielzahl von authentischen Arrangements haben, die die Songs so wiedergeben, wie die K├╝nstler:innen sie urspr├╝nglich gespielt haben. Au├čerdem werden alle Songs in der Bibliothek mit Akkordtabellen spielbar sein, zu denen man summen und jammen kann.

Dar├╝ber hinaus kann eine ganze Reihe neuer und verbesserter ├ťbungstools genutzt werden, darunter Riff Repeater, mit dem bestimmte Riffs in Lieblingssongs direkt ge├╝bt werden k├Ânnen, oder Adaptive Difficulty, Dank dessen sich Rocksmith+ dynamisch an die Spielst├Ąrke der Gitarre-Spielenden anpasst, w├Ąhrend sie spielen. Diese Tools wurden entwickelt, um den Nutzern die Kontrolle ├╝ber ihren Lernprozess zu geben. Rocksmith+ wird f├╝r 14,99 ÔéČ pro Monat f├╝r ein 1-Monats-Abo, 39,99 ÔéČ f├╝r einen 3-Monats-Abo und 99,99 ÔéČ f├╝r einen 12-Monats-Abo erh├Ąltlich sein.

Rocksmith+ verf├╝gt ├╝ber erstklassige Lerntools, die das Erlernen von Musik m├Âglichst einfach machen. Aber selbst die beste Musik-Lernsoftware der Welt muss f├╝r die Millionen von Songs, die im Laufe der Zeit hinzukommen, noch feinjustiert werden.

Rocksmith+ wird im Sommer 2021 f├╝r den PC ver├Âffentlicht.

Quelle: Pressemitteilung