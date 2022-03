505 Games und Draw Distance haben im Rahmen des MIX 10th Anniversary Showcase einen neuen Trailer zum Action-Stealth-Titel Serial Cleaners, der neue Gameplay- und Gegnertypen zeigt. Au├čerdem stellen sie die neue Website und die sozialen Kan├Ąle vor, die passend vom nostalgischen Internet der 90er Jahre inspiriert sind.

Der Trailer zeigt die unterschiedlichen Talente von Bob C. Leaner, Lati, Vip3r und Psycho. Die Charaktere haben jeweils eine eigene Perspektive und einen einzigartigen Spielstil, w├Ąhrend sich gleichzeitig ihre Geschichten entfalten und verflechten. Alle vier wissen, wie man einen Tatort s├Ąubert, aber ihre besonderen F├Ąhigkeiten sind von Vorteil, wenn es darum geht, die besten (und nicht ganz so guten) New Yorker zu ├╝berlisten, um rechtzeitig f├╝r Columbo zu Hause zu sein.

In Serial Cleaners schl├╝pfen Spieler:innen in die Schuhe vier exzentrischer Pers├Ânlichkeiten im New York der 1990er-Jahre und erleben top-down Stealth-Action, bei der sowohl Verstand als auch Reflexe gefragt sind. Mit Cops auf den Fersen, Wachleuten auf Patrouille und H├Ąftlingen, die die Pl├Ąne der Cleaner durchkreuzen, verspricht diese Fortsetzung des Indie-Hits Serial Cleaner ein fesselndes Kopfkino.

Serial Cleaners erscheint im Laufe des Jahres 2022.

Quelle: Pressemitteilung