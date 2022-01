Das unabh├Ąngige Entwicklungsteam Timelock Studios und Croteam haben sich zusammengetan um die Standalone-Erweiterung Serious Sam: Siberian Mayhem zu einem Teil der fortlaufenden Abenteuer zu machen.

Bahnt euch den Weg durch weitl├Ąufige russische Landschaften ÔÇô in f├╝nf gewaltigen neuen Missionen entlang der arktischen K├╝ste, die euch in trostlose W├Ąlder, verlassene D├Ârfer und eine schaurige Geisterstadt f├╝hren. Neue gef├Ąhrliche Gegner und Bosse schlie├čen sich der Horde an, darunter einige der fortschrittlichsten und furchterregendsten Kreaturen, die die heilige FPS-Serie je zu Gesicht bekommen hat. Wer hei├če Waffen f├╝r den Winter sucht wird mit Neuerungen wie der experimentellen Armbrust f├╝ndig und wer flotte Schlitten mag kann sich auf neue Fahrzeuge vom Schneemobil bis hin zum gewaltigen Mech freuen.

Serious Sam: Siberian Mayhem nahm einen ungew├Âhnlichen Weg: Was als ehrgeiziges Projekt des langj├Ąhrigen Serious Sam-Community Modding-Teams Timelock Studio begann, entwickelte sich schnell zu einer eigenst├Ąndigen Erweiterung unter der Leitung von Croteam.

Quelle: Pressemitteilung