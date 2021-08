Wie das Entwicklungs- und Publishing-Studio 1047 Games bekannt gegeben hat, l├Ąuft die Season 0 von Splitgate. Die ├╝berraschende Ver├Âffentlichung von Saison 0 erfolgt nur wenige Wochen nach dem explosionsartigen Anstieg der Popularit├Ąt. Der Inhalt von Season 0 umfasst einen Battle Pass mit 100 Levels, neue saisonale Herausforderungen und Belohnungen, eine neue Karte, neue Modi und mehr.

Als eines der wichtigsten Spiele des Sommers 2021 startet Splitgate Season 0 heute mit brandneuen Herausforderungen, die im Laufe der Saison freigeschaltet werden und es den Fans erm├Âglichen, Belohnungen zu erhalten. In Saison 0 gibt es sowohl kostenlose als auch Premium-Herausforderungen, wobei die Premium-Herausforderungen exklusiv f├╝r Battle Pass-Besitzerinnen und -Besitzer verf├╝gbar sind. Die Premium-Herausforderungen sind schwieriger zu bew├Ąltigen als die w├Âchentlichen und t├Ąglichen Herausforderungen, bieten daf├╝r aber gr├Â├čere Belohnungen f├╝r besonders engagierte Spielerinnen und Spieler.

Ebenfalls seit heute verf├╝gbar: Der Contamination Mode. Im Contamination Mode r├╝stet man als verseuchter Charakter nur eine Nahkampfwaffe aus und verseucht so viele andere Spielerinnen und Spieler wie m├Âglich, indem man sie t├Âtet und die Runde beendet, wenn alle anderen infiziert sind. Wer infiziert wurde, spawned dann und wechselt die Seite, wobei man Punkte daf├╝r bekommt, so viele Spielerinnen und Spieler wie m├Âglich zu infizieren. Nicht-Infizierte r├╝sten sich mit einer Schrotflinte aus und sammeln Punkte, indem sie so viele Infizierte wie m├Âglich t├Âten. Es gibt also mehrere M├Âglichkeiten, in diesem actionreichen, spannenden Modus Punkte zu sammeln. Dieser Modus ist somit ganz sch├Ân ansteckend.

Season 0 enth├Ąlt au├čerdem mit "Karman Station" die neueste Map, die zu den mehr als 20 verf├╝gbaren Karten von Splitgate geh├Ârt und Spielerinnen und Spieler auf einen atemberaubenden und gef├Ąhrlichen offenen galaktischen Spielplatz im Weltraum entf├╝hrt. Mit einem weitl├Ąufigen und exponierten Zentrum verf├╝gt die Karte auch ├╝ber einen ├Ąu├čeren Scharfsch├╝tzenturm, der dem kontrollierenden Team dabei hilft, feindliche Bewegungen zu verfolgen. Aber Vorsicht, Teamwork ist notwendig, um Ziele in angrenzenden Korridoren und R├Ąumen zu erreichen.

Wer in Saison 0 einsteigt hat die M├Âglichkeit, aus Hunderten von exklusiven Waffenskins, R├╝stungsskins, Bannern, Jetpacks und mehr zu w├Ąhlen. Dazu geh├Âren auch neue Premium-DLCs, einschlie├člich eines neuen Starter-Charakters und eines Waffenpakets - oder man entscheidet sich f├╝r die Gold-Edition mit dem furchterregendsten Charakter im Splitgate-Universum, einem exklusiven legend├Ąren Portal und Jetpack und mehr.

Splitgate ist ein Online-Multiplayer-First-Person-Shooter der Portale nutzt, die von den Spielerinnen und Spielern erschaffen werden. Urspr├╝nglich 2019 f├╝r den PC ver├Âffentlicht wurde der Flagship-Titel von 1047 Games diesen Fr├╝hling erneut f├╝r PlayStation- und Xbox-Konsolen angek├╝ndigt und hat einen enormen Ansturm an Spielerinnen und Spielern erlebt, was den Titel zu einem der unaufhaltbaresten Spiele 2021 machte.

Quelle: Pressemitteilung