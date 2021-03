Wer gestern bzw. in der Nacht die Future Games Show verfolgt hat, sollte das Spiel Sub Rosa entdeckt haben, was von dem Entwicklungsstudio CrypticSea entwickelt wurde. Dank Devolver Digital ist das Spiel nun im Early Access.

Sub Rosa wurde urspr├╝nglich im M├Ąrz 2017 als versteckte App auf Steam ver├Âffentlicht, die nur durch einen direkten Link auffindbar war, um die Spielendenschaft w├Ąhrend der fr├╝hen Entwicklungsphase ├╝berschaubar zu halten. Das Entwicklungsstudio CrypticSea hat das Spiel w├Ąhrend der vergangenen vier Jahre verbessert und erweitert und die Community wuchs allein durch pers├Ânliche Empfehlungen und einige Auftritte auf Youtube und Twitch bereits auf ├╝ber 50.000 Spielerinnen und Spieler an.

{youtube}TEBsCZw5ecA{/youtube}

Nehmt an spannenden Verhandlungen teil, in denen nicht alle mit offenen Karten spielen, was gelegentlich zu Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagden f├╝hrt. All das um etwas Geld zu verdienen und damit neue Ausr├╝stung, Autos und Anz├╝ge f├╝r die eigenen Angestellten zu kaufen. Die Angestellten k├Ânnen zwischen einem persistenten Welt-Modus, einer Arbeitswoche im Runden-Modus und dem Eliminator-Modus ÔÇô voller T├Ąuschung und Verrat ÔÇô hin und her wechseln.

ÔÇťSub Rosa ist eine Verk├Ârperung dessen, wie Devolver Digital sein Gesch├Ąft f├╝hrt ÔÇô viele verwirrende Telefonate, r├╝cksichtsloses Fahren und eine Geld├╝bergabe mit gez├╝ckten Waffen.ÔÇŁ Merkte Devolver Digital CFO Fork Parker an.

Sub Rosa befindet sich aktuell in der Steam Early-Access-Phase.

Quelle: Pressemitteilung