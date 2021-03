Die Boosa Studios haben bekannt gegeben, dass f├╝r den Surgeon Simulator 2 ein kostenloses Update mit dem Namen "Bad Blood" geben wird. Das Update liefert Verbesserungen an der Benutzeroberfl├Ąche im Spiel, Erg├Ąnzungen im Erstellungsmodus, globale Bestenlisten und neun neue, unglaublich l├Ącherliche Elemente enth├Ąlt Wettbewerbsniveau.

Mit Bad Blood m├Âchte Bossa Studios jeden angehenden Arzt in Form von neun neuen Wettbewerbsstufen testen - und das alles heute f├╝r Besitzer von Surgeon Simulator 2 v├Âllig kostenlos! Steigen Sie ein und stellen Sie sich diesen fantastischen neuen Herausforderungen:

WASD Heroes : Halten Sie sich mit den Zielen auf dem Boden in einer bombastischen Hommage an klassische Arcade-Tanzmaschinen auf dem Laufenden!

Panel Smash : Kanalisieren Sie diesen inneren Appetit auf Zerst├Ârung in einem wahnsinnigen Schuss bis zur Ziellinie. Achtung: Kann Ballgruben beinhalten.

Match 4 : Supermarket Sweep hat mit diesem mit Organen betriebenen Zeitfahren die Operation ├╝berstanden. Es ist der perfekte Speed-Run-Kandidat voller Herausforderungen! Anatomiediebstahl: Der ultimative Test f├╝r die chirurgischen F├Ąhigkeiten des Spielers in einer anatomieorientierten Studie. Hoffentlich ist es nicht allzu schwer, zwischen Niere und Lunge zu unterscheiden?

Limb-Ripper : Selbsterkl├Ąrend: Zerrei├čen, bis die Arbeit erledigt ist!

Chirurgisches Chaos : K├Ąmpfe um Bobs sehr begrenzten Vorrat an K├Ârperteilen. Wer gen├╝gend Gliedma├čen sichert, wird als Sieger gekr├Ânt!

Heading Out : Eine klassische Kokosnuss im Karnevalsstil, sch├╝chtern, aber mit Bobs K├Âpfen. Tauchen Sie die meisten Bob-K├Âpfe ein, um in diesem schnellen Level zu gewinnen, das Spa├č f├╝r die ganze Familie macht.

Top Of The World : Der Himmel mag das Limit sein, aber die Spieler m├╝ssen zuerst dort sein! Es ist ein Wettlauf nach oben in einer Reihe von Herausforderungen, die auf dem Weg dorthin gest├╝rzt werden m├╝ssen.

Operationsstaffel: Der Sporttag ist zur├╝ck und diesmal ist er chirurgisch. Arbeiten Sie bei dieser Herausforderung im Staffelstil zusammen, aber achten Sie auf Konkurrenten, die alle M├Âglichkeiten nutzen, um Rivalen zu sabotieren.

Seit dem Start von Surgeon Simulator 2 haben die Spieler nach einem Mittel gesucht, um zu beweisen, dass sie die Besten der Besten sind - was jetzt dank der Implementierung von Kampagnen-Bestenlisten m├Âglich ist! In diesen Bestenlisten wird nachverfolgt, wie lange es dauert, bis die Spieler das Wettbewerbsniveau erreicht haben, und genau, wie viel Blutverlust Bob durch die Spieler erlitten hat! Zu beweisen, wer der beste Arzt unter Freunden ist, ist jetzt so einfach wie den globalen Rang des anderen herauszustellen!

Das Bad Blood-Update bringt auch einige sehr begehrte Verbesserungen der Lebensqualit├Ąt in Surgeon Simulator 2, insbesondere in die Benutzeroberfl├Ąche, die jetzt ein elegantes neues Design f├╝r das Lobby-Terminal sowie pr├Ązisere Definitionen f├╝r Spielmodi und vereinfachte Benachrichtigungen f├╝r bietet Party l├Ądt ein! Dar├╝ber hinaus hat der Erstellungsmodus neue Requisiten und Texturen in Form von groovigen Hintergrundbildern und Mr. Mainframe-Ausschnitten erhalten.

Der Surgeon Simulator 2 gibt es f├╝r den PC im Epic Games Store.

Quelle: Pressemitteilung