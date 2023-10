Es ist genau drei Minuten vor Acht - zumindest in Bangkok! Die perfekte Zeit also für Indie-Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Chaosmonger Studio, um das mit Spannung erwartete Spiel Three Minutes To Eight zu veröffentlichen!

Three Minutes to Eight ist ein Pixel-Art-Adventure mit einem besonderen Twist: Der Protagonist stirbt immer um genau 19:57 Uhr. Es liegt nun an den Spielerinnen und Spielern, geheime Wege zu finden, um dem Tod zu entkommen und eines der mehreren möglichen Enden freizuschalten. Durch zufällige Ereignisse verläuft jeder Versuch anders. Ein Spiel, welches sich lohnt, mehrmals durchzuspielen, um alle verborgenen Geheimnisse zu entdecken!

Bereits im Point-and-Click-Adventure ENCODYA bewies Solo-Entwickler Nicola Piovesan sein Können. In Three Minutes to Eight geht der Entwickler einen großen Schritt weiter und löst sich von der linearen Story-Struktur eines klassischen Adventures.Wer sich selbst vor dem Kauf von Three Minutes To Eight überzeugen möchte, kann sich die auf Steam kostenlos erhältliche Demo-Version herunterladen! Alternativ kann man sich auch einfach den ebenfalls frisch veröffentlichen Release-Trailer anschauen:

Quelle: Pressemitteilung