Nachdem es etwas still um World War 3 wurde, gibt es heute einen eindrucksvolles, vollst├Ąndig kommentiertes Gameplay-Video. Der Entwickler verr├Ąt darin viel Neues ├╝ber den weit fortgeschrittenen Entwicklungsstand des Milit├Ąr-Shooters.

Das Video offenbart Gameplay-Verbesserungen und zeigt bspw. Optimierungen des Gunplays, der Animationen und des allgemeinen Spielgef├╝hls, um "spielbaren Realismus" zu liefern. Folgende verbesserte Karten werden im Video vorgestellt: Polyarny, Berlin, Moskau, und Warschau

Als kurze Auffrischung: World War 3 ist ein taktischer FPS, der vor dem Hintergrund eines modernen globalen Konflikts spielt. Ihr schlie├čt euch in Online-Multiplayer-Modi zusammen, um den Gegner an realen Schaupl├Ątzen und in realen St├Ądten zu bek├Ąmpfen.

Ihr stellt eure ideale Ausr├╝stung aus einem riesigen Waffenarsenal zusammen und st├╝rzen sich dann in den Kampf. Dabei setzen sie Fahrzeuge, Gadgets, Drohnen, Artillerie und Luftangriffe ein, um den Vorteil zu erlangen.

Quelle: Pressemitteilung