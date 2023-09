Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Assassin's Creed: Nexus VR, der erste AAA-VR-Titel der Marke, der es euch erm├Âglicht, Meister-Assassinen zu verk├Ârpern und ihre charakteristischen Bewegungen selbst auszuf├╝hren.

Der neue Trailer enth├╝llt Abstergos finsteren Plan, den Glauben der Menschen mit Hilfe uralter Technologie zu manipulieren. Um den freien Willen der Menschheit zu sch├╝tzen, begeben sich die Spieler:innen auf eine Reise durch die neu entdeckten Erinnerungen dreier Meister-Assassinen aus drei verschiedenen Epochen, wobei jeder von ihnen mit einem ganz eigenen Waffenarsenal ausgestattet ist und somit ein einzigartiges Spielerlebnis bietet. Sie werden Connor inmitten der Amerikanischen Revolution begleiten, sich unter die Menge mischen und Feinde mit einem Tomahawk-Wurf erledigen. Die Spieler:innen werden auch in der Lage sein, Kassandras Welt im antiken Griechenland zu betreten, ihren Bogen zu spannen und den ikonischen Todessprung von historischen Monumenten auszuf├╝hren. Und schlie├člich setzen sie Ezios versteckte Klingen ein, um ihre Feinde vor der Kulisse der italienischen Renaissance diskret auszuschalten und die in ihren Erinnerungen verborgenen Geheimnisse zu l├╝ften. Die Spieler:innen m├╝ssen Abstergos Plan als Undercover-Hacker durchkreuzen, welcher von der Leiterin der Cybersicherheitsabteilung, einer ehrgeizigen und klugen Frau namens Dominika Wilk, angeheuert wurde. ÔÇő Diese neue Figur in der AC-Geschichte wird von der bekannten Schauspielerin Morena Baccarin verk├Ârpert.

Assassin's Creed: Nexus VR erscehint am 16. November f├╝r die Meta Quest-Plattform, was die Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro umfasst.

Quelle: Pressemitteilung